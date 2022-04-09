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ANKARA

Et ve Süt Kurumu'ndan Kılıçdaroğlu'na cevap: Muhatabın Tarım Bakanı

Daha önce gözdağı için Milli Eğitim Bakanlığı, TÜİK ve Merkez Bankası’nın kapısına dayanan Kılıçdaroğlu’nun son hedef Et ve Süt Kurumu oldu. İçeriye alınmayan CHP Genel Başkanı’na “Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişçi ile görüşmeniz daha uygun olur, zira sizlerin muhatabı kendisidir” cevabı verildi.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
Et ve Süt Kurumundan Kılıçdaroğluna cevap: Muhatabın Tarım Bakanı
Kemal Kılıçdaroğlu

Daha önce randevusu olmadığı halde Merkez Bankası ziyareti ardından Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kapısına dayanan ve içeri alınmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez Et ve Süt Kurumu’ndan döndü. Kılıçdaroğlu kendisine randevu vermediğini iddia etti. Ancak provokasyonu kısa sürede ortaya çıktı. Et ve Süt Kurumu’ndan yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu’na “Tarım Bakanı ile görüşülmeli” yanıtı verildiği belirtildi.

CHP’liler 3 Aralık 2021’de TÜİK’e gitmişlerdi.
CHP’liler 3 Aralık 2021’de TÜİK’e gitmişlerdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün “Çocukların beslenme hakkının korunmasını konuşmak üzere Et ve Süt Kurumu’ndan randevu istedim. Herhalde bir yerlerden izin alamadılar ki ses yok! Evlatlarımızın beslenme hakkını konuşmak için yarın saat 10.00’da devletimizin şerefli bürokratlarına gideceğim. Gerisi onlara kalmış” mesajıyla kuruma gideceğini duyurdu. Dün de ekibiyle beraber Et ve Süt Kurumu’na giden Kılıçdaroğlu randevusu olmadığı için içeri alınmadı.

Kılıçdaroğlu, 30 Aralık 2021’de nMilli Eğitim Bakanlığı’na gitmişti.
Kılıçdaroğlu, 30 Aralık 2021’de nMilli Eğitim Bakanlığı’na gitmişti.

GEREKLİ CEVAP VERİLDİ

Et ve Süt Kurumu’ndan yapılan açıklamayla Kılıçdaroğlu’nun yalanı çürütüldü. Açıklamada “Çarşamba günü Et ve Süt Kurumu’nu arayarak randevu talep etmiştir. Randevu talebine perşembe günü geri dönülmüş, ‘Tarım ve Orman Bakanımız Sn. Prof. Dr. Vahit Kirişçi ile görüşmeniz daha uygun olur, zira sizlerin muhatabı kendisidir. Sn. Bakanımız gerekli görürlerse o görüşmeye bizleri de davet eder’ cevabı verilmiştir” ifadeleri yer aldı.

Kılıçdaroğlu son olarak dün nEt ve Süt Kurumu’na gitti.
Kılıçdaroğlu son olarak dün nEt ve Süt Kurumu’na gitti.

ABD DESTEKLİ DERNEK KURUCUSU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Et ve Süt Kurumu önünde yaptığı açıklamada CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi üyesi Hacer Foggo’ya söz verdi. Derin Yoksulluk Ağı kurucusu olan Foggo, Derin Yoksulluk Ağı, Açık Alan Derneği ile birlikte faaliyet yürütüyor. Açık Alan Derneği’nin internet sitesinde derneğin Turkish Philanthropy Funds (TPF) ile bağlantılı olduğu belirtiliyor. Amerikan merkezli bir vakıf olan TPF, Amerika’da bağış yapan kişilerle Türkiye’deki sivil toplum örgütleri arasında iletişim kurma amacı taşıyor. TPF, kendi belirlediği bazı ölçütleri karşılayan kuruluşlarla ortaklık kurarak hibe ve fon sağlıyor.

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