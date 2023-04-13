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Et ve Süt Kurumu'nu taklit etmişlerdi: Bakanlık cezayı kesti

son dönemlerde Et ve Süt Kurumu'nun tabela ve logosunu kopyalayarak vatandaşları kandıran işletmeler her geçen gün artıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı konuyla ilgili denetimlerini derinleştirdi. Bakanlık kendisini Et ve Süt Kurumu olarak tanıtan kasap işletmelerine 7,14 milyon TL idari para cezası verdi.

11:14 . 13/04/2023 Perşembe
DHA
Et ve Süt Kurumu'nu taklit eden işletmelere ceza yağdı.

Et ve Süt Kurumu'nu taklit eden işletmelere ceza yağdı.

Et ve Süt Kurumu'nu taklit eden tabelalarla mağaza açan kuruluşlara Ticaret Bakanlığı Ceza kesti. Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan Reklam Kurulu 206 adet dosyayı karar bağladı. Kurul tarafından yapılan görüş ve değerlendirmeler neticesinde kendisini Et ve Süt Kurumu olarak tanıtan kasap işletmeliyle ilgili olarak toplam da 7.140.604 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

206 adet dosya karara bağlandı

Açıklamada şöyle denildi: "Bakanlığımız bünyesinde bulunan Reklam Kurulu tarafından 11.04.2023 tarihinde gerçekleştirilen 332 sayılı toplantıda gündeme alınan 206 adet dosya karara bağlanmıştır. Kurul tarafından yapılan görüş ve değerlendirmeler neticesinde 190 adet dosyanın mevzuata aykırı olduğuna ve toplam da 7.140.604-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Diğer taraftan, Kurulun bu ayki toplantısının ana gündem başlıklarından birisi de son dönemde gerek basına yansıyan haberlerde gerekse de Bakanlığımıza ulaşan başvurularda dikkat çeken, ülkemizde faaliyet gösteren bazı kasap işletmelerinin "Et Balık Kasabı", "Et Balık K.", "Et Balık İl/İlçe Adı", “Et Balık Tanzim” gibi isimlerle iktisadi devlet teşekkülü olan Et ve Süt Kurumu; toplum nezdinde bilinen eski adıyla Et ve Balık Kurumu'nun unvanını ve logosunu taklit eder nitelikte isim ve tanıtım görselleriyle faaliyet gösteren işletmelerin tanıtımları olmuştur.

İncelemeler devam ediyor

Bakanlığımızca konuya ilişkin yapılan ön inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, ülke genelinde muhtelif illerde benzer isim ve logolarla faaliyet yürüten işletmelerin bulunduğunun görülmesi üzerine 81 ilimizdeki Ticaret İl Müdürlükleri tarafından bulundukları il mülki idare sınırları içerisinde mezkûr duruma ilişkin inceleme ve denetimler gerçekleştirilmiştir. Bahse konu hususa benzer mahiyette satış ve tanıtım faaliyeti yürüten işletmelere yönelik tespit tutanakları düzenlenerek bilgi, belge ve savunmaları alınmış; incelemeleri tamamlanan dosyalar hakkında Kurul tarafından idari yaptırımlar tesis edilmesine karar verilmiştir.



#Et ve Süt Kurumu
#Tarım ve Orman Bakanlığı
#İstanbul
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