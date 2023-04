Et ve Süt Kurumu'nu taklit etmişlerdi: Bakanlık cezayı kesti

Et ve Süt Kurumu'nu taklit eden tabelalarla mağaza açan kuruluşlara Ticaret Bakanlığı Ceza kesti. Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan Reklam Kurulu 206 adet dosyayı karar bağladı. Kurul tarafından yapılan görüş ve değerlendirmeler neticesinde kendisini Et ve Süt Kurumu olarak tanıtan kasap işletmeliyle ilgili olarak toplam da 7.140.604 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Açıklamada şöyle denildi: "Bakanlığımız bünyesinde bulunan Reklam Kurulu tarafından 11.04.2023 tarihinde gerçekleştirilen 332 sayılı toplantıda gündeme alınan 206 adet dosya karara bağlanmıştır. Kurul tarafından yapılan görüş ve değerlendirmeler neticesinde 190 adet dosyanın mevzuata aykırı olduğuna ve toplam da 7.140.604-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Diğer taraftan, Kurulun bu ayki toplantısının ana gündem başlıklarından birisi de son dönemde gerek basına yansıyan haberlerde gerekse de Bakanlığımıza ulaşan başvurularda dikkat çeken, ülkemizde faaliyet gösteren bazı kasap işletmelerinin "Et Balık Kasabı", "Et Balık K.", "Et Balık İl/İlçe Adı", “Et Balık Tanzim” gibi isimlerle iktisadi devlet teşekkülü olan Et ve Süt Kurumu; toplum nezdinde bilinen eski adıyla Et ve Balık Kurumu'nun unvanını ve logosunu taklit eder nitelikte isim ve tanıtım görselleriyle faaliyet gösteren işletmelerin tanıtımları olmuştur.