Etimesgut Belediyesi ev sahipliğinde: Ahilik geleneği tanıtıldı

Unesco ve Cumhurbaşkanlığı'nca ilan edilen “Ahi Evran Yılı” kutlamaları kapsamında Ahi Evran Doğumunun 850. yılında Ahiler şehri Etimesgut'ta anma programı düzenlendi. Etimesgut Belediyesi tarafından Türk Tarih Müzesi ve Parkı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Ankara Esnaf Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Mehmet Yiğiner, AK Parti Etimesgut İlçe Başkanı Halil Hotaman, MHP, AK Parti, CHP ve İYİ Parti belediye meclis üyeleri, Kırşehir dernek ve vakıf yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı.

KONFERANS DÜZENLENDİ

İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Köksal, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Kurtoğlu'nun konuşmacı olarak yer aldığı etkinlikte "Gelenekten Geleceğe Ahilik" konulu konferans düzenlendi. Akademisyenler, ahiliğin özelliklerini anlatırken, iyi bir ahinin iyi bir Müslüman olduğuna vurgu yaptılar.

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AHİLER ŞEHRİ ETİMESGUT

Başkan Demirel de konuşmasında Etimesgut tarihinde ahilerin önemli yer tuttuğunu belirterek, "Dönemlerinde fikir ve düşünceleriyle cemiyet hayatına yön veren Ahilerimizden Ahi Mesut ve Ahi Elvan ilçemizde yaşamıştır. Biz de belediye olarak tarihçilerimizle birlikte Ahimesut ve Ahi Elvan ve Emiryaman'ın kabirlerini tespit ederek yerine türbe, camiler inşa ettik. Ahilerimizin hatıralarını ilçemizde yaşatıyoruz. Atatürk tarafından örnek nahiye olarak kurulan ilçemizin ilk adı da Ahi Mesut'tur. Atatürk daha sonra Etibank, Sümerbank'ı kurduğu dönemlerde ilçemizin adını Etimesgut olarak değiştirmiş tarihini de daha eskilere götürmüştür" dedi.

Mehmet Yiğiner de Ankara'nın Ahiler şehri olduğunu ifade ederek Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda ahilerin büyük rol oynadığını söyledi.

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DEMİREL USTALARIN USTASI ÜNVANI

Ahilik geleneklerinin de yaşatıldığı programda 4. dönem belediye başkanlığını icra eden Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'e Kırşehir Ahiler Şed Kuşatma Ekibi tarafından Ustaların Ustası Unvanı verilerek şed giydirildi. Omzuna yağlık giydirilen Demirel Türkmen Beyi ilan edildi.

ZANAATKARLARA AHİLİK BERATI

Törende Etimesgut'ta bir ilk gerçekleştirilerek Ahiler gibi hizmet veren ve hizmette 40 yılını dolduran zanaatkârlara Ahilik Beratı verildi. Başkan Demirel Ankara ve Etimesgut'ta uzun yıllar hizmet veren zanaatkarları tebrik ederken, "İlçemizde elbetteki birçok esnafımız ahiler gibi dürüst esnaf ve zanaatkarlık yapan hemşehrilerimiz vardır. Burada temsilen bazı zanaatkarlarımıza bu beratı veriyoruz" dedi.