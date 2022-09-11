Etimesgut Belediyesinden 2 bin öğrenciye kırtasiye desteği

Etimesgut Belediyesi ilçedeki ihtiyaç sahibi öğrencilere çanta ve kırtasiye desteği sağladı. Okullar açılmadan önce çanta ve kırtasiye destekleri aileler ulaştırıldı. 2 bin ilk ve orta öğretim öğrencisi okullar açılmadan kırtasiye desteği aldı. Aileler, Şefkateli Çarşısı’na randevu sistemiyle gelerek destekten yararlandılar. Çocuklar istedikleri, beğendikleri renk ve boyuttaki çantaları almanın mutluluğunu yaşadılar. Başkan Enver Demirel, yeni eğitim öğretim yılında öğretmen, öğrenci ve velilere başarılar diledi. Demirel, sosyal desteklerin yıl boyunca devam ettiğini de vurgulayarak, “Hemşehrilerimizin her konuda yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

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