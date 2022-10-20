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POLİTİKA

Etyen Mahçupyan'dan altılı masaya sert çıkış: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı aday göstermek ahmakça

'Yeniden Erdoğan'a oy verebilirim' çıkışı büyük yankı uyandıran Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Etyen Mahçupyan, altılı masada belediye başkanlarının aday gösterilmesinin liderlerin liderlikten vazgeçmeleri anlamına geleceğini belirterek, bu beklentinin ahmakça olduğunu söyledi.

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Haber Merkezi Diğer
Etyen Mahçupyandan altılı masaya sert çıkış: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaşı aday göstermek ahmakça
Etyen Mahçupyan

Altılı masanın belediye başkanlarını aday göstermesine açıkça karşı çıkan Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Etyen Mahçupyan, "Putin'in karşısında Mansur Yavaş'a değil Erdoğan'a güvenirim" sözlerinden sonra yine altılı masanın belediye başkanı adayı ihtimalini de sert sözlerle eleştirdi.

Mahçupyan, bu kez Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında soruları yanıtladı. Belediye başkanlarının aday gösterilmesini altılı masa liderlerinin liderlikten vazgeçmesi anlamına geldiğini belirten Mahçupyan, adayın siyaset üstü olması gerektiğini söyledi.

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Belediye başkanlarının adaylığını ahmakça bulduğunu söyleyen Mahçupyan şöyle konuştu:

"Benim yapamadığımı belediye başkanı yapar demek"

"Buradan bir adım daha gidelim. altılı masada altı lider var. Bu altı liderin kendileri dışında birini seçtikleri zaman şunu söylemiş oluyorlar: 'Benim yapamayacağım işi işte bu arkadaş yapabilir. Benim yapamayacağım işi bu belediye başkanı yapabilir' demek zorundalar.

Kendileri parti lideri. Yani parti liderlerinin 'Biz yapamıyoruz belediye başkanı yapabilir' demesini hafsalanız alabiliyor mu? Onların da kabul edebileceği bir şey olabilir mi?

"Belediye başkanlarının aday gösterilmesi ahmakça"

Eğer altılı masa dışından biri seçilecekse bu muhtemelen çok saygın siyaset üstü olan epeyce siyasetle mesafeli duran tüm toplumun beğeneceği bir figür olmak zorunda. Ama siyasetin zaten içinde olan bir belediye başkanının onların yapamadığını yapmasını beklemek bu liderlerin liderlikten vazgeçmelerini ima ediyor. Ve bu bir vatandaş olarak bana ahmakça geliyor. Bu beklenti, böyle bir beklenti var insanlarda... Bu tür beklentiler bence ya siyasetten anlamamayı ya da kasıtlı bakışı gerektiriyor."

Gelecek Partisi Kurucusu Etyen Mahcupyan: Tayyip Erdoğan'a oy verebilirim
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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayına ilişkin tartışmalar sürüyor. Son olarak Gelecek Partisi Kurucusu Etyen Mahcupyan, KARAR TV yayınında yaptığı konuşmada, “Putin ile teke tek oturduğunda Mansur Yavaş'a mı güvenirim, Erdoğan'a mı? Çok açık ki Erdoğan'a güvenirim” diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verebileceğini söyledi.
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