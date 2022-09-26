Gündem Ev basıp akrabalarını pompalı tüfekle öldüren baba ve iki oğlu adliyede
ESKİŞEHİR

Ev basıp akrabalarını pompalı tüfekle öldüren baba ve iki oğlu adliyede

Eskişehir’de, akrabaları Volkan Şener ile Polat Gezgin'i evlerini basarak pompalı tüfekle öldürdükleri suçlamasıyla gözaltına alınan İsmail A. (50) ile oğulları Beytocan A. (20) ve Baran A. (22), adliyeye sevk edildi.

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Haber Merkezi DHA
Ev basıp akrabalarını pompalı tüfekle öldüren baba ve iki oğlu adliyede
Akrabalarını öldüren baba ve iki oğlu adliyede.

Tepebaşı ilçesinde oturan İsmail A., dün çocukları Beytocan A. ve Baran A. ile akrabaları Volkan Şener ve Polat Gezgin'in evine zorla girdi. Taraflar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Evdeki arbedede İsmail A. ve oğulları, pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Volkan Şener ile Polat Gezgin, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nin yanı sıra çevik kuvvet ve özel harekat ekiplerince yakalanan baba ve iki oğlu, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İsmail A. ile oğulları Beytocan A. ve Baran A., Yunus Emre Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

Bağcılar'da vahşi cinayet: Uyuşturucu bağımlısı adam annesinin kafasını kesip sokağa attı
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Olay, saat 16.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi 2005. Sokak'ta yaşandı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Ali S., henüz bilinmeyen nedenle annesiyle tartıştı.
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Bıçakla annesini öldürüp, kestiği kafasını balkondan sokağa atan Ali S., ardından evi ateşe verdi. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Şüpheli kendisini yanan eve kilitledi. Polis ekipleri, kapıyı kırarak içeri girip yaralı olarak kurtardıkları şüpheliyi gözaltına aldı.
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İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.
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Mahalle sakini Mesut Usta, \"Madde bağımlısı olduğunu biliyoruz. Annesini kafasını kestiğini öğrendik. Nedeni hakkında bir fikrimiz yok. Cinayetten sonra evi de yakmış. Balkona çıkıp annesinin kafasını insanlara gösterip, sokağa fırlatmış. Yoldan geçen bir motokuryenin önüne düşmüş. Evi terk etmemiş, polis de orada gözaltına almış\" dedi.
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Bağcılar'da vahşi cinayet, uyuşturucu bağımlısı, annesini öldürdü
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Bağcılar'da vahşi cinayet: Uyuşturucu bağımlısı adam annesinin kafasını kesip sokağa attı
Bağcılar'da uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Ali S., annesi Hava S.'yi bıçakla öldürdü. Annesinin kestiği kafasını balkonda sokağa atan şüpheli ardından evi ateşe verdi. Şüpheli gözaltına alınırken, evdeki yangın söndürüldü.

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