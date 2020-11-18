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Gündem Ev hanımıydı ateşleyici oldu Dinamitleri patlatıp arazileri tarıma kazandırıyor
MANİSA

Ev hanımıydı ateşleyici oldu: Dinamitleri patlatıp arazileri tarıma kazandırıyor

Mersin'de yaşayan 33 yaşındaki iki çocuk annesi Banu Yayla Sağır birçok erkeğin yanına yaklaşmaya cesaret edemediği dinamitleri patlatarak, kayalık arazilerin tarıma elverişli hale getirilmesini sağlıyor. Zamanının çoğunun dinamitlerle geçtiğini belirten Sağır, tehlikeli olsa da mesleğini severek yaptığını söyledi.

Haber Merkezi DHA
Sağır, birçok kişinin cesaret edemediği mesleği yapıyor.
Sağır, birçok kişinin cesaret edemediği mesleği yapıyor.

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan Banu Yayla Sağır aldığı eğitimle mayınları patlatarak arazileri tarıma kazandırıyor.

BABA MESLEĞİ

4 yıl önce ev kadınıyken 2 bin TL’lik mikrokredi kullanarak girdiği sınav sayesinde ‘B Sınıfı Ateşleyici Belgesi’ alan Banu Yayla Sağır, birçok erkeğin dahi yanına yaklaşmaya cesaret edemediği dinamitleri patlatarak, kayalık arazilerin tarıma elverişli hale getirilmesini sağlamaya başladı. 2 çocuk annesi Sağır, mesleğe babası sayesinde ilgi duyduğunu kaydetti.

ZAMANI DİNAMİTLERLE GEÇİYOR

Mesleğinin oldukça tehlikeli olduğunu, zamanının çoğunun dinamitlerle geçtiğini kaydeden Sağır, "Erdemli’de ve çevre ilçelerde iş makinelerinin kırıp parçalayamadığı sarp kayalık arazileri tarıma elverişli hale getirebilmek için dinamit patlatıyoruz. Tehlikeli de olsa bu işi hiç korkmadan ve severek yapıyorum. Dinamit patlatma öncesinde çok büyük güvenlik önlemleri alınması gerekiyor. Bir tarlada dinamit patlatmak için gerekli evrakların hazırlanmasının ardından güvenlik güçleri, patlatma yapılacak bölgede önlem alıyor. Daha sonrasında biz de patlatma işlemini gerçekleştiriyoruz" dedi.

BU İŞİ YAPAN TEK KADIN

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’na bağlı Mikrokredi Erdemli Şube Sorumlusu Rümeysa Sezer ise ilçede mikrokredi kullanarak ateşleyici işini yapan tek kadının, Banu Yayla Sağır olduğunu söyledi. Sağır’ı, cesareti dolayısıyla kutladığını ifade eden Sezer, "Banu Hanım, dağlarda, sarp kayalıklarda hiç durmadan çalışarak ekmeğini taştan çıkarıyor. İlçemizde mikrokredi kullanılarak böyle bir mesleği yapması çok güzel bir olay" diye konuştu.

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