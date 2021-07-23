Ev yandı kundaklama iddiasıyla eski koca gözaltına alındı

Dünya

Madagaskar liderine suikast önlendi

Madagaskar’da devlet başkanı Andry Rajoelina ve üst düzey devlet yetkililerini hedef alan suikast girişimi önlendi. Soruşturma çerçevesinde aralarında iki Fransız vatandaşının da bulunduğu bazı kişiler gözaltına alındı. Madagaskar son bir ayda Haiti ve Mali’den sonra devlet başkanlarına suikast girişiminin yaşandığı üçüncü eski Fransız Sömürgesi ülke oldu.