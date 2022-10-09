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ANKARA

Evcil hayvanı olanlar dikkat: 31 Aralık'a kadar başvurmayanlar ceza ödeyecek

Tarım ve Orman Bakanlığı, evcil hayvanlara mikroçip takılarak kimliklendirilip, kayıt altına alınması uygulamasında son tarihi 31 Aralık 2022 olarak duyurdu. Hayvanlarını kayıt altına aldırmayanlara bin 634 TL ceza uygulanacak.

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Haber Merkezi Diğer
Evcil hayvanı olanlar dikkat: 31 Aralıka kadar başvurmayanlar ceza ödeyecek
Arşiv.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2018 yılında başlatılan, hayvanın adı, pasaport numarası, türü, ırkı, cinsiyeti, rengi, doğum tarihi, hayvan sahibinin adı, bulunduğu il, ilçe, köy/mahalle bilgileri ile acil durumda ulaşılabilecek kişiler gibi bilgilerin kaydedildiği, 'Ev Hayvanı Kayıt Sistemi'ne (PETVET) başvuru için son tarihi 31 Aralık 2022 olarak açıklandı.

"393 bin 771 ev hayvanına mikroçip takıldı"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"1 Ocak 2021'de başlayan uygulama kapsamında bugüne kadar 162 bin 75 kedi, 231 bin 685 köpek, 11 gelincik olmak üzere toplam 393 bin 771 ev hayvanına mikroçip takıldı. Ev Hayvanı Kayıt Sistemi (PETVET) ile can dostlarımızı kimliklendiriyor, kayıt altına alıyoruz. Bu işlemler, il ve ilçe tarım müdürlüklerimiz ile veteriner hekimler tarafından yapılmaktadır. Son başvuru tarihi: 31 Aralık 2022."

Yaptırmayana Bin 634 TL ceza

  • Hayvanlarını kayıt altına aldırmayanlara 1634 TL ceza uygulanacak.

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