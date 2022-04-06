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Gündem Evde bulduğu jel böcek ilacını yiyen 3 yaşındaki Ömer Faruk zehirlendi
BURSA

Evde bulduğu jel böcek ilacını yiyen 3 yaşındaki Ömer Faruk zehirlendi

Bursa'da, jel halindeki böcek ilacından yiyen Ömer Faruk Ö. (3) zehirlendi. Hastanede tedaviye alınan Ömer Faruk'un sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

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Haber Merkezi DHA
Evde bulduğu jel böcek ilacını yiyen 3 yaşındaki Ömer Faruk zehirlendi
Evde bulduğu jel böcek ilacını yiyen 3 yaşındaki Ömer Faruk zehirlendi.

Bursa'da, jel halindeki böcek ilacından yiyen Ömer Faruk Ö. (3) zehirlendi. Hastanede tedaviye alınan Ömer Faruk'un sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

JEL BÖCEK İLACINI YEDİ


Olay, İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi Ergül Sokak'ta meydana geldi. Ömer Faruk Ö., evde dolabın arkasında bulduğu jel halindeki böcek ilacının bir kısmını yedi. Bu sırada odaya giren annesi, Ömer Faruk’un elindeki böcek ilacını aldı. Ömer Faruk Ö. bir süre sonra rahatsızlanınca annesi sağlık ekiplerine haber verdi.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

İhbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ömer Faruk, durumu ağırlaşınca da Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ömer Faruk'un yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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