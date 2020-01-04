Evde çakmakla oynayan çocuk yangın çıkardı: Mahsur kalan aileyi polis ve itfaiye ekipleri kurtardı Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde evde çakmakla oynayan çocuk yangına neden oldu. Yangın çıkan evde 2 çocuğu ile mahsur kalan anneyi ise itfaiye ve polis ekipleri kurtardı. Evde maddi hasara neden olan yangın hakkında inceleme başlatıldı.

Haber Merkezi 04 Ocak 2020, 19:40 Son Güncelleme: 04 Ocak 2020, 19:48 İHA