Gündem Evde çakmakla oynayan çocuk yangın çıkardı Mahsur kalan aileyi polis ve itfaiye ekipleri kurtardı
KOCAELİ

Evde çakmakla oynayan çocuk yangın çıkardı: Mahsur kalan aileyi polis ve itfaiye ekipleri kurtardı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde evde çakmakla oynayan çocuk yangına neden oldu. Yangın çıkan evde 2 çocuğu ile mahsur kalan anneyi ise itfaiye ve polis ekipleri kurtardı. Evde maddi hasara neden olan yangın hakkında inceleme başlatıldı.

Haber Merkezi İHA
Sağlık durumu iyi olan anne ve çocuklar, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Sağlık durumu iyi olan anne ve çocuklar, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde saat 16.30 sıralarında Değirmendere Merkez Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın üçüncü katındaki dairede Ö.Ç. (7) adlı çocuk evde çakmakla oynarken mobilyaları tutuşturdu. Yangın çıktığını gören ablası E.Ç. (12) ve annesi Gülşah Ç. yangını söndüremeyip evde mahsur kalınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

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Mahsur kalan aile kurtarıldı

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ve polis ekiplerin evde mahsur kalan aileyi kurtararak dışarı çıkardı.

İtfaiye ve polis ekipleri, mahsur kalan aile için seferber oldu.
  • Polis ekiplerinin kucağında sağlık ekiplerine teslim edilen çocuklar ve anne Gülşah Ç.’nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken tedbir amaçlı ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine sevk edildiler.

Evde maddi hasara neden olan yangın hakkında inceleme başlatıldı.

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