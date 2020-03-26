Gündem Evde kal farkındalığı için ana haber bültenini evden sundu
ŞANLIURFA

'Evde kal' farkındalığı için ana haber bültenini evden sundu

Koronavirüse karşı farkındalık oluşturmak için Türkiye'nin dört bir yanından farklı haberler geliyor. Şanlıurfa'da yerel bir televizyon kanalının spikeri, yeni koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal" çağrısına destek amacıyla ana haber bültenini evinden sundu. Haber spikeri Müslüm Çap, "Farkındalık oluşturmak adına ana haber bültenini canlı olarak evden sizlere aktarıyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Haber spikeri Müslüm Çap
Haber spikeri Müslüm Çap

Şanlıurfa'da yerel bir televizyon kanalının spikeri, yeni koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal" çağrısına destek amacıyla ana haber bültenini evinden sundu.

Kentte yayın yapan Güneydoğu televizyon kanalı ana haber spikeri Müslüm Çap, bu akşam sunduğu haber bültenini evinden yaptığı canlı yayınla izleyicilere ulaştırdı.

  • Çap, yayına "Haber bültenine başlarken herkesin evde kalmasına yönelik çağrılar var. Bu çağrıya bizler de uyarak bir farkındalık oluşturmak adına ana haber bültenini canlı olarak evden sizlere aktarıyoruz." ifadesini kullanarak başladı.

Yayının devamında 2 yaşındaki kızı Hilal'i de kucağına alan Çap, "evde kal" çağrısını yineledi.

New York'ta koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılanların sayısı bir günde yüzde 40 arttı
DÜNYA
New York'ta koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılanların sayısı bir günde yüzde 40 arttı

İtalya'da son 24 saatte ölü sayısı 662 artarak 8 bin 165'e yükseldi
DÜNYA
İtalya'da son 24 saatte ölü sayısı 662 artarak 8 bin 165'e yükseldi

Koronavirüste vaka sayısı 500 bini aştı
DÜNYA
Koronavirüste vaka sayısı 500 bini aştı
Abone Ol Google News
ABDde korkutan tahmin

ABD'de korkutan tahmin

Koronavirüs nedeniyle 4 ayda 81 bin kişi ölecek.
Çinde 2. dalga korkusu

Çin'de 2. dalga korkusu

Yabancıların ülkeye girişini yasakladı.
Bu kadarına pes

Bu kadarına pes

Yasaklardan kaçmak için bakın ne yaptılar.
İtalya ölüyor!

İtalya ölüyor!

Salgın her gün daha kötüye gidiyor.
Yarım milyonu aştı

Yarım milyonu aştı

​Dünya genelindeki vaka sayısı giderek katlanıyor.
Bir CHP klasiği

Bir CHP klasiği

Köylüleri geri çevirdiler, AK Partili belediyeye de ceza kestiler.

Çok beklemeyecekler

Çok beklemeyecekler

Sözleşmeli öğretmenlerle ilgili son durum açıklandı.
ABD'den<br>garip suçlama

ABD'den
garip suçlama

​Darbeyle deviremediği Maduro için ödül koydu.

G20'de kritik davet

G20'de kritik davet

Erdoğan, koronavirüsle ilgili dünya liderlerine seslendi.
Erteleme yok

Erteleme yok

Bakan Selçuk, eğitimde atılacak adımları açıkladı.
Sokağa <br>çıkanlara dayak

Sokağa
çıkanlara dayak

​Hindistan'da yasağa uymayanları pişman ettiler.
LGS'de sorular 1. dönemden

LGS'de sorular 1. dönemden

​Bakan Selçuk milyonlarca öğrencinin beklediği açıklamayı yaptı.
Cezasız kalmadı

Cezasız kalmadı

​Yaşlı adamı bağırarak azarlayan polis Türkiye'yi ayağa kaldırdı.
Türkiye farkı

Türkiye farkı

Ülkelerinin sahip çıkmadığı 3 turist grubu yurtlara yönlendirildi.
İspanya 'İtalya' oluyor!

İspanya 'İtalya' oluyor!

Hayatını kaybedenlerin sayısı hızla artıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.