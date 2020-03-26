'Evde kal' farkındalığı için ana haber bültenini evden sundu Koronavirüse karşı farkındalık oluşturmak için Türkiye'nin dört bir yanından farklı haberler geliyor. Şanlıurfa'da yerel bir televizyon kanalının spikeri, yeni koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal" çağrısına destek amacıyla ana haber bültenini evinden sundu. Haber spikeri Müslüm Çap, "Farkındalık oluşturmak adına ana haber bültenini canlı olarak evden sizlere aktarıyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 26 Mart 2020, 21:25 Son Güncelleme: 26 Mart 2020, 21:32 AA