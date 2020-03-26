'Evde kal' farkındalığı için ana haber bültenini evden sundu

Şanlıurfa'da yerel bir televizyon kanalının spikeri, yeni koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal" çağrısına destek amacıyla ana haber bültenini evinden sundu.
Kentte yayın yapan Güneydoğu televizyon kanalı ana haber spikeri Müslüm Çap, bu akşam sunduğu haber bültenini evinden yaptığı canlı yayınla izleyicilere ulaştırdı.
- Çap, yayına "Haber bültenine başlarken herkesin evde kalmasına yönelik çağrılar var. Bu çağrıya bizler de uyarak bir farkındalık oluşturmak adına ana haber bültenini canlı olarak evden sizlere aktarıyoruz." ifadesini kullanarak başladı.
Farkındalık oluşturmak adına Güneydoğu Tv Ana Haber Bültenini bu akşam 19:30 da evden sunuyoruz. #evdekal pic.twitter.com/aPdlSP9cdZ
Farkındalık oluşturmak adına Güneydoğu Tv Ana Haber Bültenini bu akşam 19:30 da evden sunuyoruz. #evdekal pic.twitter.com/aPdlSP9cdZ— Müslüm ÇAP (@muslumcap) March 26, 2020
Yayının devamında 2 yaşındaki kızı Hilal'i de kucağına alan Çap, "evde kal" çağrısını yineledi.