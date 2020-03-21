Gündem Evde kalın uyarılarına rağmen parkta salıncak keyfi yaptılar
ADİYAMAN

'Evde kalın' uyarılarına rağmen parkta salıncak keyfi yaptılar

Koronavirüs salgınına karşı alınan tüm önlemlere ve 'evde kalın' çağrılarına rağmen, en riskli gruptaki yaşlıları kimse evde tutamıyor. Son olarak Adıyaman'da 3 yaşlı vatandaş çocuk parkında salıncağa binip birbirini salladı. O anlar çevredekiler tarafından kaydedildi.

Haber Merkezi İHA
Dedelerin park keyfi hem şaşırttı hem gülümsetti.
Dedelerin park keyfi hem şaşırttı hem gülümsetti.

Türkiye'de koronavirüs vakalarının tespit edilmesinden sonra, yetkililer yüksek risk altındaki yaşlı ve kronik hastalara 'evde kalın' uyarıları yapıyor. Birçok kentte banklar kaldırıldı, zabıtalar parklarda devriyeye başladı. Ancak tüm önemlere rağmen yaşlılar sokağa çıkmaya devam ediyor.

Yaşlı vatandaşlar tahterevalliye de bindi.

Adıyaman’da güneşli havayı fırsat bilen yaşlıların cep telefonuyla çekilen amatör görüntüsü izleyenleri hem gülümsetti hem de şaşırttı.

Koronavirüs risk grubundaki yaşlı adam habercilere hakaret etti, bıçak çekti
GÜNDEM
Koronavirüs risk grubundaki yaşlı adam habercilere hakaret etti, bıçak çekti

Bastonla salladı

Parkta çocuk oyun alanlarını boş bulan üç yaşlıdan 2’si salıncakta sallandı, tahterevalliye binip eğlendi. Arkadaşını salıncakta sallayan yaşlı adam, sallamak için zaman zaman elindeki bastonu kulladı. Diğer yaşlı şahıs ise eğlenen arkadaşlarını bankta oturarak izledi.

Kaldırılan banklara yaşlılardan tepki: Sıkılıyoruz evde
OYNAT 00:40
Kaldırılan banklara yaşlılardan tepki: Sıkılıyoruz evde
Edirne'de koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan tüm duyurulara rağmen vatandaşların meydanlardaki banklarda toplanması üzerine, caddedeki ve parklarda bulunan banklar geçici bir süre ekipler tarafından kaldırıldı. Bazı vatandaşlar, bankların kaldırılmasına tepki göstererek, oturacak başka yer kalmadığını, evde de canlarının sıkıldığını söyledi.


İHA
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