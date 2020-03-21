'Evde kalın' uyarılarına rağmen parkta salıncak keyfi yaptılar

Dedelerin park keyfi hem şaşırttı hem gülümsetti.

Türkiye'de koronavirüs vakalarının tespit edilmesinden sonra, yetkililer yüksek risk altındaki yaşlı ve kronik hastalara 'evde kalın' uyarıları yapıyor. Birçok kentte banklar kaldırıldı, zabıtalar parklarda devriyeye başladı. Ancak tüm önemlere rağmen yaşlılar sokağa çıkmaya devam ediyor.

Yaşlı vatandaşlar tahterevalliye de bindi.

Adıyaman’da güneşli havayı fırsat bilen yaşlıların cep telefonuyla çekilen amatör görüntüsü izleyenleri hem gülümsetti hem de şaşırttı.

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Bastonla salladı

Parkta çocuk oyun alanlarını boş bulan üç yaşlıdan 2’si salıncakta sallandı, tahterevalliye binip eğlendi. Arkadaşını salıncakta sallayan yaşlı adam, sallamak için zaman zaman elindeki bastonu kulladı. Diğer yaşlı şahıs ise eğlenen arkadaşlarını bankta oturarak izledi.

OYNAT 00:40 Kaldırılan banklara yaşlılardan tepki: Sıkılıyoruz evde Edirne'de koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan tüm duyurulara rağmen vatandaşların meydanlardaki banklarda toplanması üzerine, caddedeki ve parklarda bulunan banklar geçici bir süre ekipler tarafından kaldırıldı. Bazı vatandaşlar, bankların kaldırılmasına tepki göstererek, oturacak başka yer kalmadığını, evde de canlarının sıkıldığını söyl edi. BiP'te paylaş

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