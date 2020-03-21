'Evde kalın' uyarılarına rağmen parkta salıncak keyfi yaptılar

Türkiye'de koronavirüs vakalarının tespit edilmesinden sonra, yetkililer yüksek risk altındaki yaşlı ve kronik hastalara 'evde kalın' uyarıları yapıyor. Birçok kentte banklar kaldırıldı, zabıtalar parklarda devriyeye başladı. Ancak tüm önemlere rağmen yaşlılar sokağa çıkmaya devam ediyor.
Adıyaman’da güneşli havayı fırsat bilen yaşlıların cep telefonuyla çekilen amatör görüntüsü izleyenleri hem gülümsetti hem de şaşırttı.
Bastonla salladı
Parkta çocuk oyun alanlarını boş bulan üç yaşlıdan 2’si salıncakta sallandı, tahterevalliye binip eğlendi. Arkadaşını salıncakta sallayan yaşlı adam, sallamak için zaman zaman elindeki bastonu kulladı. Diğer yaşlı şahıs ise eğlenen arkadaşlarını bankta oturarak izledi.