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BURSA

Evde ne varsa çalan hırsızlar kapıları da söküp götürdü

Bursa’da daha önce 5 kez girdikleri evden elektronik eşyadan mobilya takımına kadar ne varsa alıp götüren hırsızlar, son olaylarında musluk, eviye ve kapıları söküp götürdü.

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Haber Merkezi İHA
Evde ne varsa çalan hırsızlar kapıları da söküp götürdü
Evde ne varsa çalan hırsızlar kapıları da söküp götürdü.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Yolundaki Görükle Köprüsünden Kayapa’ya gidişte bulunan bir evi 5. kez soyan hırsızlar, mal sahibine bu kadarına da pes dedirtti. Her seferinde evden elektronik eşyadan tutun da mobilya takımına kadar ne varsa alıp götüren hırsızlar, son girdiklerinde musluk, eviye ve kapıları söktü.

Ortalığı talan ettiler


Evi üç günde bir kontrole giden Sait G., gördükleri karşısında gözlerine inanamadı. Hedefteki eve 5. kez gelen hırsızlar, bahçe ve evin demir olan giriş kapısı, odaların iç kapılarını söktükleriyle kalmayıp mutfaktaki metal olan eviyeyi de alıp götürdü. Yine mutfak ve banyodaki muslukları da söken hırsızlar evi adeta talan etti.
Kamyonetle gelmişler


Evin bahçesinde bir araca ait lastik izleri olduğunu söyleyen Sait G., “Ev, rahmetli babamızdan kalma. Hatırası büyük. Zaman zaman gidip kontrol ediyor, temizliğini yapıyorduk. Bahçemizde de meyve ağaçları bulunuyor. Hatta yazın burada kaldığımız günler oluyor. Evvelce de çok kez hırsız girdi. Polise bildirdik ama ne hırsızlar bulundu ne de çalınan mallarımız geri geldi. Son girdiklerinde artık kapıları, muslukları, eviyeyi sökmüşler. Yatakların bazılarını açıp eşyaları silkelemişler. Ortalığı talan etmişler. Bu ne cüret böyle? Polisin, buralarda devriye sayısını arttırması lazım. Çok sahipsiz bırakılmış bu bölge. Çevrede aynı şekilde evi bulunanları buradan uyarıyorum. Çok dikkat etsinler” dedi.

Nafaka dekontuna yazdığı not başını yaktı: ‘Psikolojim bozuldu’ diyen eski eş tazminat davası açtı
FOTOĞRAF 7
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İstanbul'da 2011'de ikisi de öğretmen olan Nihal B. ve Barış A. evlendi. 7 yıl sonra Nihal B.; aldatma, darp, psikolojik şiddet, malvarlığını gizleme ve ailesinin üzerine geçirme gerekçeleriyle eşinden boşandı.<br>
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İddiaya göre Nihal B. tazminat talebinden vazgeçti, eski koca nafaka ödemeyi kabul etti. Ancak her ay 7 bin lira gönderen Barış A., dekontların açıklama kısmına \"Helal etmediğim nafaka\", \"Haram olsun\" gibi ifadeler yazdı.<br>
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Akşam Gazetesi'nin haberine göre; söz konusu mesajların psikolojisini bozduğunu öne süren Nihal B., eski kocasına 250 bin liralık tazminat davası açtı.
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Nihal B., dilekçesinde eski eşi nedeniyle annelik hayalinden vazgeçtiğini, boşanırken sahip olduğu malvarlığının çoğunu karşı tarafa bıraktığını, buna rağmen gelirinin küçük bir kısmı sayılacak miktarda nafaka ödeyen Barış A.'nın kendisine dekont yoluyla hakaret ettiğini savundu.
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Barış A. ise, nafakayı helal etmemesinin tanrısal ceza dileme anlamına geldiğini öne sürdü.
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Nihal B.'yi haklı bulan mahkeme, eski eşinin huzurunu bozan Barış A.'nın 15 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.<br>
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Nafaka dekontuna yazdığı not başını yaktı: ‘Psikolojim bozuldu’ diyen eski eş tazminat davası açtı
Nafaka gönderirken dekonta 'haram olsun' diye yazan öğretmen, eski karısına 15 bin TL tazminat ödemeye mahkum oldu.

15 Şubat öncesi PKK operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
FOTOĞRAF 11
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Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Öcalan’ın 15 Şubat 1999’da yakalanmasının yıl dönümünü öncesinde terör örgütü PKK’ya operasyon düzenlendi.
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Özel harekat polislerinin de desteği ile şafak vakti çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.
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Özel harekat polislerinin de desteği ile şafak vakti çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.
Title
Özel harekat polislerinin de desteği ile şafak vakti çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.
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Özel harekat polislerinin de desteği ile şafak vakti çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.
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Baskınlarda koçbaşıyla kapıları açarak eve giren özel harekat timi söz konusu şüpheli şahısları kelepçe takarak gözaltına alındı.
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Şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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Adana’da 15 Şubat öncesi PKK’ya operasyon çok sayıda gözaltı var
Title
Adana’da 15 Şubat öncesi PKK’ya operasyon çok sayıda gözaltı var
Title
Adana’da 15 Şubat öncesi PKK’ya operasyon çok sayıda gözaltı var
Title
Adana’da 15 Şubat öncesi PKK’ya operasyon çok sayıda gözaltı var
15 Şubat öncesi PKK operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Adana'da, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümü öncesinde terör örgütü PKK'ya şafak vakti operasyon yapıldı. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.


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