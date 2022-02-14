Evde ne varsa çalan hırsızlar kapıları da söküp götürdü.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Yolundaki Görükle Köprüsünden Kayapa’ya gidişte bulunan bir evi 5. kez soyan hırsızlar, mal sahibine bu kadarına da pes dedirtti. Her seferinde evden elektronik eşyadan tutun da mobilya takımına kadar ne varsa alıp götüren hırsızlar, son girdiklerinde musluk, eviye ve kapıları söktü.





Ortalığı talan ettiler



Evi üç günde bir kontrole giden Sait G., gördükleri karşısında gözlerine inanamadı. Hedefteki eve 5. kez gelen hırsızlar, bahçe ve evin demir olan giriş kapısı, odaların iç kapılarını söktükleriyle kalmayıp mutfaktaki metal olan eviyeyi de alıp götürdü. Yine mutfak ve banyodaki muslukları da söken hırsızlar evi adeta talan etti.

Kamyonetle gelmişler



Evin bahçesinde bir araca ait lastik izleri olduğunu söyleyen Sait G., “Ev, rahmetli babamızdan kalma. Hatırası büyük. Zaman zaman gidip kontrol ediyor, temizliğini yapıyorduk. Bahçemizde de meyve ağaçları bulunuyor. Hatta yazın burada kaldığımız günler oluyor. Evvelce de çok kez hırsız girdi. Polise bildirdik ama ne hırsızlar bulundu ne de çalınan mallarımız geri geldi. Son girdiklerinde artık kapıları, muslukları, eviyeyi sökmüşler. Yatakların bazılarını açıp eşyaları silkelemişler. Ortalığı talan etmişler. Bu ne cüret böyle? Polisin, buralarda devriye sayısını arttırması lazım. Çok sahipsiz bırakılmış bu bölge. Çevrede aynı şekilde evi bulunanları buradan uyarıyorum. Çok dikkat etsinler” dedi.

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FOTOĞRAF 7 İstanbul'da 2011'de ikisi de öğretmen olan Nihal B. ve Barış A. evlendi. 7 yıl sonra Nihal B.; aldatma, darp, psikolojik şiddet, malvarlığını gizleme ve ailesinin üzerine geçirme gerekçeleriyle eşinden boşandı.<br> İddiaya göre Nihal B. tazminat talebinden vazgeçti, eski koca nafaka ödemeyi kabul etti. Ancak her ay 7 bin lira gönderen Barış A., dekontların açıklama kısmına \"Helal etmediğim nafaka\", \"Haram olsun\" gibi ifadeler yazdı.<br> Akşam Gazetesi'nin haberine göre; söz konusu mesajların psikolojisini bozduğunu öne süren Nihal B., eski kocasına 250 bin liralık tazminat davası açtı. Nihal B., dilekçesinde eski eşi nedeniyle annelik hayalinden vazgeçtiğini, boşanırken sahip olduğu malvarlığının çoğunu karşı tarafa bıraktığını, buna rağmen gelirinin küçük bir kısmı sayılacak miktarda nafaka ödeyen Barış A.'nın kendisine dekont yoluyla hakaret ettiğini savundu. Barış A. ise, nafakayı helal etmemesinin tanrısal ceza dileme anlamına geldiğini öne sürdü. Nihal B.'yi haklı bulan mahkeme, eski eşinin huzurunu bozan Barış A.'nın 15 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.<br> Nafaka dekontuna yazdığı not başını yaktı: ‘Psikolojim bozuldu’ diyen eski eş tazminat davası açtı Nafaka gönderirken dekonta 'haram olsun' diye yazan öğretmen, eski karısına 15 bin TL tazminat ödemeye mahkum oldu.





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