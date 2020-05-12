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KONYA

Evdeki gizemli yangınları yorumlayan pedagog: Yangın çıkarma hastalığı var

Evdeki gizemli yangınları yorumlayan pedagog: Yangın çıkarma hastalığı var

Konya'da, Hatice Aslan (65) ile kızı Duha Aslantaş'ın (23) yaşadığı evde kendiliğinden çıktığı öne sürülen yangınlarla ilgili olarak konuşan Uzman Pedagog Duygu Ayhan, olayın psikolojik bir boyutu olabileceğini belirterek, "Yangın çıkarma hastalığı var. Muhakkak tedavi edilmesi gerekir. Ufak yangınlar ilerleyen zamanlarda daha büyük yangınlara yol açabilir" dedi.

Haber Merkezi DHA
Evde kendiliğinden çıktığı belirtilen yangınların hastalık nedeniyle olabileceği belirtildi.
Evde kendiliğinden çıktığı belirtilen yangınların hastalık nedeniyle olabileceği belirtildi.

Meram ilçesi Ayanbey Mahallesi'nde bulunan tek katlı evde, eşinden ayrıldıktan sonra kızı Duha Aslantaş ile birlikte yaşayan Hatice Aslan'ın evinde, iddiaya göre eşyalar kendiliğinden tutuşarak yanmaya başladı. Yaklaşık 1 aydır farklı zamanlarda çıkan yangınlardan 3'ü itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

BİR YANGININ NEDENİ ANLAŞILAMADI

  • Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri hazırladıkları raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan, diğerinin de biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı ifade edildi.

Yangınlarla ilgisi olabileceği yönünde şüphelenilen Duha Aslantaş, ilk olarak 1 yıl önce, son olarak da 1,5 ay önce psikoloğa gittiğini, herhangi bir rahatsızlığının bulunmadığının söylendiğini ileri sürdü. Uyku düzeni için ilaç verildiğini anlatan Duha Aslantaş, yangınları kendisinin çıkarmadığını savundu.

Duha Aslantaş, "Ben yangın çıkardığımı pek düşünmüyorum. Ben bu odada otururken diğer odada yangın çıkıyordu. Ben o odaya hiç gitmiyordum. Annemde görüyordu, bunları annemde biliyor. Benim üzerimdeki hırkam bile yanmıştı" dedi.

DHA
Eşinden ayrıldıktan sonra kızı Duha Aslantaş ile birlikte yaşayan Hatice Aslan'ın evinde, iddiaya göre eşyalar kendiliğinden tutuşarak yanıyor.

TEDAVİ PLANLAMASI GEREKİR

Uzman Pedagog Duygu Ayhan, psikolojik olarak yangın çıkarma hastalığının olduğunu, bu olayda da böyle bir durum olabileceğini söyledi. Duygu Ayhan, şunları söyledi:

''Psikolojik olarak baktığımızda yangın çıkarma hastalığı var. Burada vakaları iyi analiz etmek lazım. Yangın çıkarma hastalığı bir dürtü kontrol bozukluğudur ve muhakkak tedavi edilmesi gerekir. Ailenin haberini izlediğim ve incelediğim kadarıyla ufak yangınlar ilerleyen zamanlarda daha büyük yangınlara yol açabilir. Onun için bu rahatsızlığın önüne geçmek adına vakayı daha detaylı tanımlamak lazım. Bunun için evin içerisine veya dışarısına kamera yerleştirilebilir. Ortada somut bir şeyler varsa bunlar ortaya konulabilir. Sonrasında eğer aile bireylerinden birisinin yangın çıkardığı görülür, tedavi planlamak gerekir. Tedavisi mümkün. Bilişsel davranış terapi veya psikoterapi ile problem ortadan kalkabilir."

DHA
Uyku düzeni için ilaç verildiğini anlatan Duha Aslantaş, yangınları kendisinin çıkarmadığını savundu.

ÇOCUKKEN TRAVMALARA MARUZ KALINMIŞ OLABİLİR

Bu tür vakalarda çocukken travmalara maruz kalınmış olabileceğini de ifade eden Duygu Ayhan, "Piromani de kişi yangın çıkardığının farkındadır ve bundan büyük bir haz duyar. Gerginliğini azaltmak adına yangınlar çıkarır. Sonrasında da herhangi bir suçluluk hissetmez. Oranlarda kadınlar erkeklere göre daha az. Ama pek çok vakada görünen tablo şu; kişilerin çocukluk travmalarına maruz kalmış olması, çocukken eşlik eden başka hastalıkların olması, alt ıslatma gibi anti sosyal kişilik bozukluğu gibi. Yani başka psikolojik bozukluklarla beraber bu dürtü kontrol bozukluğu da ortaya çıkabilir" diye konuştu.

Evde esrarengiz olay: Kendiliğinden çıkan yangınlar anne ve kızını endişelendiriyor
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Konya'da, eşinden boşanan ve kızı Duha Aslantaş (23) ile birlikte yaşayan Hatice Aslan'ın (65), evindeki eşyalar iddiaya göre kendiliğinden tutuşuyor. Hatice Aslan, ''15- 20 gündür evimizde yangınlar çıkmaya başladı. Aniden yataklar, yorganlar, perdeler tutuşmaya başlıyor. Kızımın üzerindeki eşyalar yanıyor. Biz evdeyken yangınlar başlıyor. Biz ne yapacağımızı şaşırdık. Yetkililere yalvarıyorum. Bize bir çare bulsunlar' dedi.


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