Elazığ'da evden gelen kötü kokular ekipleri harekete geçirdi: Gerçek bambaşka çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a sert çıktı: Çok daha ileri gidersen bunun bedeli ağır olur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda TEKNOFEST 2022'ye katıldı. Yunanistan'a sert tepki gösterdi. Erdoğan, 'Bak Yunan tarihe dön, çok daha ileri gidersen bunun bedeli ağır olur ağır. Yunanistan'a bizim tek cümlemiz var, İzmir'i unutma' dedi.



Sözlerine devam eden Erdoğan, 'Adaları işgal etmeniz filan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya bir gece ansızın gelebiliriz.' diye konuştu.