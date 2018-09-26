Gündem Evden kaçan kızına benzettiği kadını hem vurdu hem bıçakladı
3. SAYFA

Kızına benzediğini iddia ettiği kadını vurdu

Evden kaçan kızına benzettiği kadını hem vurdu hem bıçakladı

Bursa’da 12 yıl önce evi terk eden kızı Gülcan’a benzettiği 31 yaşındaki Remziye Yıldız’ı, tabanca ve bıçak ile yaralayan 67 yaşındaki Haydar Emeç'in, Yargıtay’ın “Akli dengesi yerinde olmayabilir” yönündeki bozma ilamından sonra İstanbul Adli Tıp İhtisas Gözlem Dairesi’nde yapılan muayenesinde “akıllıdır” raporu verildi.

Haber Merkezi IHA
Kızına benzediğini iddia ettiği kadını silahla vuran adam polislerce gözaltına alınmıştı.
Kızına benzediğini iddia ettiği kadını silahla vuran adam polislerce gözaltına alınmıştı.

Bursa’nın Merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi’nde oturan Haydar Emeç’in kızı Gülcan, 12 yıl önce evden ayrılıp Erzincan’da oturan Taner Tiryaki ile evlendi.

Kızından haber alamayan, inşaatlarda usta olarak çalışan Haydar Emeç, mahallede yayılan, 'Kızın kötü yola düştü' dedikoduları üzerine iddiaya göre, bunalıma girdi.

"Kulakların kızımın kulağına benziyor"

  • Haydar Emeç, 1 Ağustos 2014 tarihinde, Küçük Sanayi Sitesi’ndeki bir kaynakçı dükkanında sekreter olarak çalışan Remziye Yıldız’ı, Batı Garajı’nda görüp kendisine, "Sen benim kızımsın" dedi. Genç kız kimliğini gösterirken, "Amca ben senin kızın değilim ayrıca evliyim de" demesine inanmayan Haydar Emeç, takip ettiği genç kadını, 'Senin kulakların kızımın kulağına benziyor. Sen Gülcan'sın. Korkudan ismini benden saklıyorsun" diyerek tabancası ile 5 el ateş etti. Kurşunlardan biri kalbinin hemen üzerine isabet eden genç kadın kaçıp kurtulmak isterken, peşinden koşan Haydar Emeç tarafından bu kez sırtından ve karnından da bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Remziye Yıldız, uzun süren tedavinin ardından taburcu edilirken, tutuklanan Haydar Emeç ise 2015 yılında yargılandığı Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin sanık Haydar Emeç hakkında verdiği kararı bozdu. Yargıtay Ceza Dairesi, bozma ilamında, sanığın kızı Gülcan’ı 8 yıldan bu yana görmediği, olay tarihinde kızın 33 yaşında olma olasılığı nedeniyle tanıyamamanın hayatın doğal akışına göre aykırı olacağından akli dengesinin araştırılmasını istedi.

Akıllı olduğu kanıtlandı

Bunun üzerine Haydar Emeç, gönderildiği İstanbul Adli Tıp Kurumu İhtisas Gözlem Dairesinde yapılan tıbbı gözlemler ve muayenesi sonucu akıllı olduğu yönünde rapor verildi. Duruşmalarda akıllı olduğunu iddia eden Haydar Emeç, karar duruşmasına Çanakkale Kapalı Cezavi’nden SEGBİS sistemiyle görüntülü katıldı. Emeç, uzun süredir tutuklu bulunduğunu, kendisine ziyaretçi gelmediğini ifade ederek tahliyesini istedi.

  • Mahkeme heyeti, sanık Haydar Emeç’e “Adam öldürmeye teşebbüs” suçundan 14 yıl, “Ruhsatsız tabanca bulundurmak”tan ise 2 yıl olmak üzere 16 yıl hapis cezası verdi.

Önce karısını vurdu sonra 'onu çok seviyorum' dedi
GÜNDEM
Önce karısını vurdu sonra 'onu çok seviyorum' dedi

Bursa'dadoğalgaz patlaması

Bursa'dadoğalgaz patlaması

Patlamanın ardından yangın çıktı, müdahale ediliyor.
Suriye'deniki paket daha

Suriye'deniki paket daha

​Afrin'de 2 askerimizi şehit eden 2 terörist Suriye'de yakalandı.
BM'nin nabzı durdu

BM'nin nabzı durdu

Erdoğan 'Birleşmiş Milletler' çağrısı yaptı.
Haddini aştı

Haddini aştı

Trump, Venezuela ordusunu darbeye çağırdı.
Zehir satanlaragöz açtırmayacak

Zehir satanlaragöz açtırmayacak

​İçişleri Bakanlığı hayata geçecek projeyi tanıttı.
Fırsatçılar iş başında

Fırsatçılar iş başında

Fiyatı son iki ay içerisinde 35 lira artış gösterdi.
Günlük 75 lira

Günlük 75 lira

Milyonlarca genci yakından ilgilendiren açıklama.
Her şeyi itiraf etti

Her şeyi itiraf etti

​Adnan Oktar'ın 30 yıllık kara kutusu çözüldü.

'Bu yanlıştan dönün'

'Bu yanlıştan dönün'

Bakan özel sektöre sitem edip çağrıda bulundu.
Affın matematiğihukukçuları böldü

Affın matematiğihukukçuları böldü

​MHP'nin af yasa teklifi yeni bir tartışma başlattı.
Yüzsüzlük!

Yüzsüzlük!

​Kaçak elektrik denetimi yapan ekibe linç girişimi.
Babasına benzetti

Babasına benzetti

Malcolm X'in kızından Erdoğan vurgusu.
Erdoğan için hazırlanıyorlar

Erdoğan için hazırlanıyorlar

​Almanya Erdoğan'ın ziyaretine büyük önem veriyor.
Gezi parasını saklamış

Gezi parasını saklamış

​ABD, FETÖ firarisi Kemal Öksüz hakkında iddianame hazırladı.
Metrobüsler çarpıştı

Metrobüsler çarpıştı

Çarpışmanın ardından bazı yolcular yaralandı.
12 liraya alınıp65 liradan satılıyor

12 liraya alınıp65 liradan satılıyor

Raftaki 53 liralık fiyat farkı üreticiyi isyan ettirdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.