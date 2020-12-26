Gündem Eve dön davetinin muhatabı taban
POLİTİKA

Eve dön davetinin muhatabı taban

Eve dön davetinin muhatabı taban

MHP lideri Bahçeli’ni, Akşener’e yaptığı ‘evine dön’ çağrısının İYİ Parti tabanına yönelik olduğu belirtildi. Kulislerde, Bahçeli’nin bu çağrıyı, CHP-HDP yakınlaşmasından hoşnut olmayan İYİ Parti tabanına yaptığı konuşuluyor.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
MHP lideri Devlet Bahçeli
MHP lideri Devlet Bahçeli

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yönelik yaptığı ‘evine dön’ çağrısında adresin Akşener özelinde İYİ Parti tabanı olduğu belirtiliyor.

  • CHP ile HDP arasında son zamanlarda yaşanan yakınlaşmadan İYİ Parti’de tabanın rahatsızlık duyduğu ve tabanda çözülme yaşanacağından dolayı Bahçeli’nin hem Akşener’i hem de parti tabanını Cumhur İttifakı’na çekmeye çalıştığı ifade ediliyor.

BOŞ BİR ÇAĞRI DEĞİL

Akşener’in güçlendirilmiş parlamenter sistem için ana muhalefet partisinin de olacağı bir masa kurulması önerisine Bahçeli’nin cevabı “Masa kur demedik, evine dön dedik. Evine dön, bitsin bu çile” oldu. Ankara kulislerinde Bahçeli’nin bu çıkışının yankısı sürüyor. Bahçeli’nin son zamanlarda istikrarlı bir şekilde Akşener ve İYİ Parti tabanına çağrı yaptığı hatırlatılarak, bunun boş bir çağrı olmadığı konuşuluyor.

TABAN HDP İLE YAKINLIK İSTEMİYOR

  • Son dönemlerde artan CHP-HDP yakınlaşmasının Akşener ile birlikte özellikle İYİ Parti tabanında ciddi bir rahatsızlığa dönüştüğü, Akşener’in de 2023 seçimlerinde Millet İttifakı içerisinde yer almak istemediği belirtiliyor. Bahçeli’nin de İYİ Parti’de hem tepede hem de tabanda yaşanan bu sıkıntıyı görerek özellikle tabana hitaben “evine dön” çağrısı yaptığı ifade ediliyor. İYİ Parti tabanının büyük bir bölümünün HDP ile bir arada olamayacağı bu nedenle Cumhur İttifakı’na dönüşlerin yaşanması gerektiği ifade ediliyor.

MASA ÖNERİSİ CHP’YE RESTİ DE İÇERİYOR

Akşener’in masa kurulması yönündeki çağrısında ana muhalefet partisi CHP’ye de göndermede bulunması da HDP ile yakınlaşan CHP’ye ‘resti çekti’ şeklinde yorumlanıyor. Akşener’in 2023 seçimlerine giden yolda, CHP ve HDP arasında yeni bir blokun oluşabileceğini düşündüğü ve bu düşüncesini kamuoyuna açıklayamayacağı, bu nedenle de masa önerisi ile tabanın dağılma ihtimalini azaltmayı planladığı hem de CHP’nin dikkatini çekmek istediği belirtiliyor.

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