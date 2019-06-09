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Eve dönüş zamanı

Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesiyle İstanbul’a dönmeye başlayan vatandaşların yolculuğu sürüyor. Tatili Ege bölgesinde geçiren İstanbullular Çanakkale feribot iskelesi önünde bir kilometreyi bulan araç kuyruğu oluştururken, TEM Bolu mevkiinde ise akıcı bir yoğunluğa neden oldu. Osmangazi Köprüsü’nden geçmek isteyen vatandaşlar da Yalova’da uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çanakkale'deki iskeleye gelen sürücüler yaklaşık bir kilometrelik kuyruk oluşturdu.
Çanakkale'deki iskeleye gelen sürücüler yaklaşık bir kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Ramazan Bayramı tatili İstanbul dışında geçiren vatandaşların geri dönüş yolculuğu dün de devam etti. 9 günlük tatil dolayısıyla Marmara Bölgesi'ndeki şehirlerden Ege ve civarındaki yörelere giden ve bayramın sona ermesinin ardından dönüşe geçen vatandaşlar, Çanakkale'de feribot iskelesi önünde yoğunluğa sebep oldu. Sabah erken saatlerden itibaren Çanakkale'deki iskeleye gelen sürücüler yaklaşık bir kilometrelik kuyruk oluşturdu. Polis ekiplerinin yönlendirmesiyle trafik rahatlatılmaya çalışılırken araçlar sırayla feribotlara alındı. Eceabat, Gelibolu, Lapseki ve Çardak İskelelerinde de yoğunluk gün boyu sürdü. Çanakkale ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'ye bağlı gemiler, yoğunluğun en aza indirilmesi için saatsiz sefer yaptı.

SEFERLER ARALIKSIZ SÜRDÜ

Tatilciler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde de akıcı yoğunluk oluşturdu. Bayram tatilinin ardından yola çıkan tatilciler, Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti, Karadeniz-Gerede bağlantı yolu, Köroğlu Park Alanı ve Bolu Dağı Tüneli kesiminde akıcı araç yoğunluğuna neden oldu. Otoyolun Ankara yönünde ise ulaşım normal olarak sağlandı. D-100 kara yolunun İstanbul yönünde de zaman zaman yoğunluk meydana geldi. Karayolları ve trafik ekipleri güzergahlarda gün boyu aralıksız çalışmalarını sürdürdü.

KÖPRÜ TRAFİĞİ YALOVA'DA

Dönüş yolunda Osmangazi Köprüsü'nü tercih eden vatandaşlar Yalova kent merkezinde uzun araç kuyruklarına sebep oldu. Kentteki İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmesi (İDO) Topçular Feribot İskelesi'nde de zaman zaman araç yoğunluğu yaşandı. Topçular-Eskihisar hattındaki feribot sayısının yoğunluk nedeniyle 16'dan 18'e çıkarıldı.

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