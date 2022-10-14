Eve giren hırsız boğazını kesmişti: Büşra öğretmen yaşadığı kabusu anlattı

Olay, 29 Eylül günü İstanbul Fatih'te meydana geldi 29 yaşındaki Büşra Y., matematik öğretmeni olarak çalışıyor ve Aksaray'da tek başına ikamet ediyordu. Sabah saatlerinde genç kadın ikametinde sesler duyarak uyandı ve evde bir erkek şahısla karşılaştı.

Elindeki bıçakla genç kadına korkutan hırsız, genç öğretmenin telefonunu, çantasındaki ve cüzdanındaki paralarını aldı ardından genç kadının telefonunun şifresini sordu.

Korkudan telefonunun şifresini veren genç kadın hırsızdan kurtulduğunu zannederken evden kaçmaya çalışan genç adam, öğretmeni darp ettikten sonra elindeki ekmek bıçağını genç kadının boğazına sapladı.

Hırsız pencereden atlayarak olay yerinden uzaklaşırken genç kadın apartmandan çıkarak kendi imkanlarıyla Cerrahpaşa tıp Fakültesi'ne ulaştı. Acilen ameliyata alınan genç kadın yoğun bakımda tedavisi sürerken olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

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Çevredeki güvenlik görüntüleri inceleme altına alındı. Şüpheli şahsın genç öğretmenin evinden çıktıktan sonra Aksaray metroya doğru yöneldiği ve metro durağından tramvaya binerek uzaklaştığı tespit edildi. Kimlik bilgileri tespit edilen 24 yaşındaki Fırat P. internet kafede gözaltına alındı.

Silifke'de yaşadığı tespit edilen genç adamın olayla ilgili ifadesine başvuruldu. Ailesinin yanına gittiğinde kendisini sürekli kovduklarını tek başına yaşayamadığını beyan eden genç adam, Büşra Y.'nin evine girdiğini ve genç kadının boğazını bıçakla kestiğini kabul etti.

İfadesi sonrası tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen saldırgan, 'Canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yoğun bakımdan çıkarılan Büşra öğretmenin hastanede ifadesi alındı.

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Genç kadın yaşadığı korku dolu anları anbean anlattı: 'Sabah saatlerinde ikametimde uyuyordum. Bir ses duyup odadan çıktım. Bir erkek şahısla karşılaştım. Üzerime atladı. Vurmaya başladı. Telefonumu ve paralarımı aldı.

Evden çıkarken şifresini sordu. Şifreyi söyledikten sonra elindeki bucağı boğazıma sapladı. Evden kaçtı. Son bir hamleyle kendimi dışarı atıp hastaneye ulaşmaya çalıştım. Gerisini hatırlamıyorum' dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.