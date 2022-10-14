Gündem Eve giren hırsız boğazını kesmişti Büşra öğretmen yaşadığı kabusu anlattı
İSTANBUL

Eve giren hırsız boğazını kesmişti: Büşra öğretmen yaşadığı kabusu anlattı

İstanbul Aksaray'da yalnız yaşayan öğretmen Büşra Y.'nin yaşadığı daireye 29 Eylül günü sabaha karşı giren sabıkalı hırsız Fırat P., genç kadına kâbusu yaşattı. Günlerce yoğun bakımda kalan öğretmen, hayati tehlikeyi atlatıp iyiye gidince polise yaşadığı korkunç anları anlattı...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Eve giren hırsız boğazını kesmişti: Büşra öğretmen yaşadığı kabusu anlattı
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olay, 29 Eylül günü İstanbul Fatih'te meydana geldi 29 yaşındaki Büşra Y., matematik öğretmeni olarak çalışıyor ve Aksaray'da tek başına ikamet ediyordu. Sabah saatlerinde genç kadın ikametinde sesler duyarak uyandı ve evde bir erkek şahısla karşılaştı.

  • Elindeki bıçakla genç kadına korkutan hırsız, genç öğretmenin telefonunu, çantasındaki ve cüzdanındaki paralarını aldı ardından genç kadının telefonunun şifresini sordu.

Korkudan telefonunun şifresini veren genç kadın hırsızdan kurtulduğunu zannederken evden kaçmaya çalışan genç adam, öğretmeni darp ettikten sonra elindeki ekmek bıçağını genç kadının boğazına sapladı.

Hırsız pencereden atlayarak olay yerinden uzaklaşırken genç kadın apartmandan çıkarak kendi imkanlarıyla Cerrahpaşa tıp Fakültesi'ne ulaştı. Acilen ameliyata alınan genç kadın yoğun bakımda tedavisi sürerken olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Çevredeki güvenlik görüntüleri inceleme altına alındı. Şüpheli şahsın genç öğretmenin evinden çıktıktan sonra Aksaray metroya doğru yöneldiği ve metro durağından tramvaya binerek uzaklaştığı tespit edildi. Kimlik bilgileri tespit edilen 24 yaşındaki Fırat P. internet kafede gözaltına alındı.

Silifke'de yaşadığı tespit edilen genç adamın olayla ilgili ifadesine başvuruldu. Ailesinin yanına gittiğinde kendisini sürekli kovduklarını tek başına yaşayamadığını beyan eden genç adam, Büşra Y.'nin evine girdiğini ve genç kadının boğazını bıçakla kestiğini kabul etti.

İfadesi sonrası tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen saldırgan, 'Canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yoğun bakımdan çıkarılan Büşra öğretmenin hastanede ifadesi alındı.

Genç kadın yaşadığı korku dolu anları anbean anlattı: 'Sabah saatlerinde ikametimde uyuyordum. Bir ses duyup odadan çıktım. Bir erkek şahısla karşılaştım. Üzerime atladı. Vurmaya başladı. Telefonumu ve paralarımı aldı.

Evden çıkarken şifresini sordu. Şifreyi söyledikten sonra elindeki bucağı boğazıma sapladı. Evden kaçtı. Son bir hamleyle kendimi dışarı atıp hastaneye ulaşmaya çalıştım. Gerisini hatırlamıyorum' dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Tarih belli oldu

Tarih belli oldu

​TOKİ kura çekimi ne zaman?
Mezarlıkta dehşeti yaşadı

Mezarlıkta dehşeti yaşadı

Bu anı hayatı boyunca unutamayacak.
Astanada kritik zirve dünya basınında: Rusyanın Türkiye formülü dünya basınında

​Sözde Çavreş Tugayı Genel sorumlusu etkisiz hale getirildi.

​Japonya alarmda: Sınırda savaş uçakları havalandı.

​Avrupa'da nükleer paniği: 3-40 yaş arasındakiler kullansın.

Ukrayna'daki savaş sonrası 15 ülke harekete geçti.

​TİKA'nın desteği ile Meksika'da açıldı: Bin kişiye hizmet verecek.

Biri polis çok sayıda ölü ve yaralı var.

​İki ülkenin attığı adımlar belli ülkeleri rahatsız etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.