Eve giren hırsız yorganın altında yakalandı Eve giren hırsız yorganın altında yakalandı Esenyurt’ta, bir evin camının kırık olduğunu farkeden polis ekipleri durumdan şüphelenip kapıyı çaldı. İçeriden ses gelmesine rağmen kapıyı kimse açmayınca daire sahibine telefonla ulaştı ancak ev sahibinin şehir dışında olduğunu öğrenince eve girdi. Yapılan aramada hırsızı yorganın altında saklanırken yakaladı.

Haber Merkezi 10 Mart 2021, 11:23 Son Güncelleme: 10 Mart 2021, 12:16 İHA