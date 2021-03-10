Gündem Eve giren hırsız yorganın altında yakalandı
İSTANBUL

Eve giren hırsız yorganın altında yakalandı

Eve giren hırsız yorganın altında yakalandı

Esenyurt’ta, bir evin camının kırık olduğunu farkeden polis ekipleri durumdan şüphelenip kapıyı çaldı. İçeriden ses gelmesine rağmen kapıyı kimse açmayınca daire sahibine telefonla ulaştı ancak ev sahibinin şehir dışında olduğunu öğrenince eve girdi. Yapılan aramada hırsızı yorganın altında saklanırken yakaladı.

Haber Merkezi İHA
Yorganların arasına saklanan hırsız böyle yakalandı.
Yorganların arasına saklanan hırsız böyle yakalandı.

Esenyurt'ta devriye amaçlı dolaşan yunus polisleri, 3 katlı apartmanın 1’inci katındaki evin camının kırık olduğunu görünce, hırsız girdiğinden şüphelendi. Ev sahibine ulaşan ekipler, “şehir dışındayım” yanıtını alınca izin alarak eve girmek istediler. Ev sahibinden olumlu yanıt alan polisler, tırmanarak kırık camın olduğu yerden içeriye girdiler. İçeride eşyaların dağınık olduğunu gören ekipler, evde arama yapmaya başladı. Yaptıkları aramada yorganın altında birinin saklandığını fark eden polisler, hırsızı yakaladı.. Yakalanan hırsız, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İşlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Esenyurt'ta eve giren hırsız battaniyenin altında yakalandı
OYNAT 00:59
Esenyurt'ta eve giren hırsız battaniyenin altında yakalandı
Esenyurt'ta bir evin camının kırık olduğunu gören polis ekipleri, hırsız girmiş olabileceğinden şüphelendi. Ekipler daireye girip arama yaptı. Evin içinde biri olduğunu fark eden ekipler, hırsızı battaniyenin altında saklanırken yakaladı.


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