Gündem Evinden 750 kilometre uzakta trafik cezası yazıldı
ANKARA

Evinden 750 kilometre uzakta trafik cezası yazıldı

Gümüşhane’de yaşayan Emrah Bal’ın aracı Cumhuriyet Caddesinde park halinde iken 750 kilometre uzaklıktaki Ankara’da 427 TL’lik trafik cezası yazıldı. Telefonuna gelen mesajla durumu fark eden Bal, konuyu yargıya taşıdı.

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Haber Merkezi İHA
Evinden 750 kilometre uzakta trafik cezası yazıldı
Emrah Bal

Kent merkezinde yaşayan ve bir kamu kurumunda görev yapan 35 yaşındaki Emrah Bal, geçtiğimiz günlerde telefonuna gelen bir kısa mesajla hayatının en büyük şoklarından birini yaşadı.

Telefonuna gelen mesajda Ankara’da İstanbul yolu uygulama noktasında şahsi aracına ait plakaya trafik cezası yazıldığını görünce gördüklerine inanamayan Bal, hemen e-Devlet uygulamasından durumu kontrol etti.
Kontrollerde aracının plakasına ilgili kanunun 47/1-A maddesi gereğince ceza yazıldığını gören Bal, bu kez İl Emniyet Müdürlüğüne giderek durumu sorguladı. Ankara Emniyet Müdürlüğünü de arayan Bal, hiçbir şekilde sonuç alamayınca ceza yazıldığı anda Gümüşhane’de olduğunu ispat ederek cezanın iptali için dava açtı.

Aracını internette satışa koyduğu için fotoğraflarda görünen plakaların bazı art niyetli kişiler tarafından ikiz plaka üretilerek bu tür durumlar yapılabileceği bilgisine ulaştığını kaydeden Bal, plakasına cezanın yazıldığı gün Gümüşhane’de işyerinde olduğunu, aracının da Cumhuriyet Caddesinde park halinde olduğunu söyledi.

“Ben ve aracım Gümüşhane’de ama Ankara’dan ceza geliyor”

Telefondaki ceza mesajını sabah saatlerinde gördüğünü ve dolandırıcı olabilir diyerek çok itibar etmediğini kaydeden Bal, “Daha sonrasında e-Devlete girdiğim zaman cezanın var olduğunu fark ettim ve şok oldum. Ben Gümüşhane ilindeyim, araç Gümüşhane’de ve Ankara’dan ceza geliyor. Akabinde Emniyet Müdürlüğüne gittiğimde ceza yazıldığı söylendi. Ben Gümüşhane’deyim ve araç Gümüşhane’de dediğimde Ankara Trafik Şube Müdürlüğü aramamı söylediler. Aradığımda doğrudur beyefendi cezanız yazılmış. Peki ben Gümüşhane’deyim, araç burada bu cezayı kabul etmiyorum gibisinden birşeyler dedim. Beyefendi Ankara Sulh Cezaya başvurmanız gerekiyor denildi. Akabinde gittim başvurumu yaptım” dedi.

“Ankara’ya bu süreçte hiç gitmedim, araçta gitmedi”

Aracın ceza yazıldığı gün Gümüşhane kent merkezindeki Cumhuriyet Caddesi’ndeki bir otelin önünde park halinde olduğunu kaydeden Bal, “Yani Gümüşhane ilinde zaten bu araç. Ben de buradayım. Ankara iline bu süreçte hiç gitmedim, araçta gitmedi. Muhtemelen aynı renkteki araç için aynı plakayı bastırıp ikiz plaka adı altında kaçak kullanıyorlar plakayı. Muhtemelen kontrol noktasından kaçmıştır şahıs. Bu sebeple sadece plakayı aldıkları için plaka benim üzerime olduğu için ceza benim üzerime geldi. Daha kötüsü de olabilirdi. Allah korusun farklı kazalar, ölümlü kazalar olabilirdi. Bu konularda vatandaşlarımızı duyarlılığa davet ediyorum. Devletimizden çözüm bekliyorum, çözeceğine de inanıyorum. Gerekli işlemleri başlattık. Bu ikiz plakayı, kaçak plakayı yapan kişiler ölümlü kaza veya kaçakçılık gibi durumlara karışırsa ne yaparız bilmiyorum” diye konuştu.

Suriye'ye Gümüşhane mahallesi kurulacak
EKONOMİ
Suriye'ye Gümüşhane mahallesi kurulacak

30 yıllık gelenek: Karlı sahada voleybol yenilen takım çay söylüyor
FOTOĞRAF 15
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İl merkezine 43 kilometre uzaklıktaki 2 bin 100 metre rakımlı Yenice köyü 30 yıllık kar voleybolu geleneğine ev sahipliği yapıyor. Gençler ve ihtiyarlar olarak iki takıma ayrılan köy halkı 1 metreyi geçen karlı alanı imece usulüyle temizledikten sonra kurdukları sahada oynadıkları kar voleybolu zorlu mücadelelere ev sahipliği yapıyor.
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Ağaçtan direk, saman balyası ipinden file yapılarak hazırlanan voleybol sahasında genellikle iddia üzerine oynanan müsabakalarda kaybeden takım, köylülere çay demleyip ikram ediyor. Genciyle yaşlısıyla 30 yıllık geleneği uzun yıllar sürdürmek isteyen köylüler kendileriyle maç yapmak isteyen takımları da köylerine bekliyor. Kimisinin ahırdan çıkıp çizmeyle kimisinin evden çıkıp şalvarla geldiği oyunlarda yaşlılar gençlere taş çıkarırken zaman zaman karlı zemine düşen sporcular renkli görüntüler oluşturuyor.
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Yaşlı ve gençlerin bir araya geldiği 30 yıllık geleneği sürdürmek istediklerini söyleyen köy sakinlerinden Erdem Durdu, “Kışın voleybol etkinlikleri düzenliyoruz. Yaşlı ve gençler hep beraber güzel bir etkinlik oluyor. Yaklaşık 30 yıldır süregelen bir etkinliğimiz bu. Genelde kış aylarında oynamaktayız. Kış aylarında daha çok verimli geçtiği için, köyde toplanarak hafta sonu gelip sosyal etkinlik yaparak çalışma yapıyor, hep bir araya toplanmış oluyoruz” dedi.
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Kar voleybolu oynayacakları sahayı kendi imkanlarıyla hazırladıklarını ifade eden Ali Soydaş, “Şehir merkezinde esnaflık yapıyorum. Hafta sonları köye voleybol oynamaya geliyoruz. Sabah geldik sahayı açtık. Burada 1 metre kar vardı. Temizledik. Sahayı açtıktan sonra balya otlarının ipleriyle birlikte file yaptık. 2 tane ağaç diktik filemizi taktık, sahamızı açtık. Güzel bir etkinlik oldu, oynuyoruz. Bu 30 yıldır gelen bir etkinlik. Burada oynadıktan sonra da karşılıklı takım oluşturuluyor, iddiaya giriliyor, yenilen takım çay söylüyor. Biz bu etkinliği devam ettireceğiz gelecek nesillere de aşılayacağız” diye konuştu.
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Köy dışında yaşayan gençleri her hafta sonu Yenice köyüne çağırarak geleneği devam ettirdiklerini ve gençlerin de bu geleneği geleceğe taşıması gerektiğini vurgulayan 62 yaşındaki Şinasi Durdu da, “Biz yılların geleneği olarak 30 senedir devam ettiriyoruz. Gümüşhane’de yaşayan gençlerimizi de her hafta sonu buraya çağırıyoruz ve geleneği devam ettiriyoruz. Onlar da bu geleneği geleceğe taşırlarsa sevineceğiz. Biz burada genellikle hayvancılıkla uğraşıyoruz. Burada rakım 2 bin 100, 150 santimetre kar yağıyor. Biz her sabah kalktığımızda küreklerle evlerin önünü, yolları, ahırları temizleyip hayatımıza devam ediyoruz. Futbol, voleybol, köyler arası maç yaparak, herfeneler yaparak, odalarda misafir ağırlayarak zamanlarımızı geçiriyoruz.” ifadelerini kullandı.64 yaşındaki Reşit Soydaş ise, “Arkadaşlarla kar attık, futbol oynadık, voleybol oynadık. Herkesi çaya çağırıp içeriz” dedi.
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Yenice Köyü Muhtarı Bayram Durdu, Gümüşhane’den rakiplerini beklediklerini belirterek, “Biz çocukluğumuzda bunları seyrediyorduk, bize oynamak için yer kalmıyordu. Büyüdükçe, zamanla biz de girip oynamaya başladık. Devam edip gidiyor, özellikle hafta sonları. Gümüşhane’den köylülerimizin gelmesiyle birlikte güzel bir etkinlik oluyor, inşallah daha sonrasına da gider. Kendi imkanlarımızla direğimizi dikiyoruz, iple ağımızı yaptık oynuyoruz. Biz kurumlar arası da oynamak isteyenlerle oynarız. Bizim burada gençlerden de güzel oynayanlar var. Çizgilerimizi ipten yaptık, bizim eksiğimiz direğimiz, filemiz ve sahamız. Tertibatımız olmadığı için kendimiz yapıp öyle oynuyoruz. 7’den 70’e oynuyoruz bir arada. Devam ettireceğiz bu geleneği, oynamak isteyen varsa Gümüşhane’den kurumlardan gelip burada bizimle oynayabilir, davet ederiz” diye konuştu.
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30 yıllık gelenek: Karlı sahada voleybol yenilen takım çay söylüyor
Gümüşhane'de 2 bin 100 metre rakımlı Yenice köyünde 30 yıldır her kış mevsiminde köyün yaşlı ve gençleri hemen her hafta sonu kar voleybolu oynuyor. Ağaçtan direk ve saman balyası ipinden file yapan köylüler kendilerine rakip arıyor.
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