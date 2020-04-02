Evinden ahıra çıkan tünelde yakalandı: 9 yıl önce depremde firar etmişti

Dünya

Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'ne sızmaya çalışan 4 YPG/PKK'lı terörist öldürüldü

Terör örgütü YPG/PKK, Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn ilçesinin güneyinden sızma girişiminde bulundu. Suriye Milli Ordusu ile YPG/PKK arasında şiddetli çatışmalar yaşanırken, Esed rejimi güçleri de terör örgütüne destek verdi. Olayın ardından ABD askerleri de çatışmaların yaşandığı bölgenin yakınındaki Tel Temır'e giderek, beldeyi çevreledi.