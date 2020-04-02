Gündem Evinden ahıra çıkan tünelde yakalandı 9 yıl önce depremde firar etmişti
3. SAYFA

Evinden ahıra çıkan tünelde yakalandı: 9 yıl önce depremde firar etmişti

Van'da 9 yıl önce yaşanan deprem felaketi sırasında cezaevinden firar eden N.Ö., evinin içinden ahıra çıkan gizli tünelde yakalandı. N.Ö., firar ettiği M Tipi Ceza ve İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Haber Merkezi DHA
N.Ö. cezaevine teslim edildi.
N.Ö. cezaevine teslim edildi.

Van'da, 23 Ekim 2011'de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki deprem sırasında, 6 ayrı uyuşturucu suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Ö., Van M Tipi Cezaevi'nden firar etti. N.Ö.'nün yakalanması için başlatılan çalışmalarda aradan geçen 9 yıla rağmen sonuç alınamadı.

Jandarma tarafından kurulan özel ekip, N.Ö.'nün Gürpınar ilçesindeki evinde olduğunu belirledi. Eve baskın yapan jandarma, firariyi evin içinden ahıra çıkan tünelde yakaladı.


N.Ö., firar ettiği M Tipi Ceza ve İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Abone Ol Google News
İtalyada 760 kişi daha öldü

İtalya'da 760 kişi daha öldü

Ülkeden gelen fotoğraflar kritik durumu gözler önüne serdi.
Türkiyeyi hedef gösterenler silindi

Türkiye'yi hedef
gösterenler silindi

Twitter Suud, BAE ve Mısır'ın propaganda hesaplarını kapattı.
Maske ile ortak devriye

Maske ile ortak devriye

Sosyal mesafe kuralı uygulanarak icra edildi.
Millet cevap verecek

Millet cevap verecek

Kanunsuz kampanya düzenleyenlere gönderme.
İngiltere'de<br>4 Müslüman <br>doktor öldü

İngiltere'de
4 Müslüman
doktor öldü

​Koronavirüs savaşında ön cephede savaştılar. ​
Saat 12...

Saat 12...

​Dünyanın en işlek merkezleri günün en yoğun saati 12'de bu halde.
Konya Büyükşehir'den tam destek

Konya Büyükşehir'den tam destek

​Konyalı vatandaşların mağdur olmamasını sağlayacağız
'Kahramanları' ikna edeceğiz

'Kahramanları' ikna edeceğiz

​Koronavirüs tedavisinde dünyaya umut olacaklar...
Halk TV<br>skandala doymuyor

Halk TV
skandala doymuyor

​CHP'li belediyeleri 'yerel hükümet' ilan eden kanal '601 sağlıkçı öldü' yalanını ortaya attı.
Afrika değil Avrupa

Afrika değil Avrupa

​İtalya ve İspanya'daki hastanelerden trajik fotoğraflar.
Müjdeli haber geldi

Müjdeli haber geldi

Koronavirüse yakalan Reçber için hastaneden açıklama.
Tahlil bilgilerini gizlemişler

Tahlil bilgilerini gizlemişler

​İstanbul'daki 2 laboratuvarda koronavirüs skandalı.
Sağlıkçılar bir de<br>bunlarla uğraşıyor

Sağlıkçılar bir de
bunlarla uğraşıyor

​Ateşi yüksek çıkan kadın ortalığı birbirine kattı.
Dev destek

Dev destek

​Beşiktaş, Milli Dayanışma Kampanyası'na katıldı.
Bu şekilde kazanamazsınız

Bu şekilde kazanamazsınız

​Bilim Kurulu üyesi 'en büyük tehlike' diyerek uyardı.
Doktor yazarsa almayın

Doktor yazarsa almayın

​Bakanlık'tan kağıt reçetelerin azaltılması için talimat.
İBB'nin bıraktığı işi<br>bakanlık bitiriyor

İBB'nin bıraktığı işi
bakanlık bitiriyor

İstanbul'un yeni şehir hastanesine yol geliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.