Gündem Evinden erzak alan teröristleri bildirmeyen imam açığa alındı
GİRESUN

PKK'nın evinden erzak aldığını gizleyen imam açığa alındı

Evinden erzak alan teröristleri bildirmeyen imam açığa alındı

Giresun'un Alucra ilçesi Aydınyayla Köyü'ne gelen PKK’lı 2 teröristin tehdit ettiği imam H.K.’nin evinden erzak aldığı iddia edildi. Olay, köyde gönüllü koruculuk da yapan imamın oğlu A.K.’nin 12 gün sonra ihbarı ile ortaya çıktı. Olayı güvenlik güçlerine bildirmediği gerekçesiyle hakkında yasal işlem başlatılan imam, açığa alındı.

Haber Merkezi DHA
Güvenlik güçlerinin Karadeniz'in yaylalarındaki operasyonları aralıksız devam ediyor.
Güvenlik güçlerinin Karadeniz'in yaylalarındaki operasyonları aralıksız devam ediyor.

Giresun’un Yağlıdere ilçesi kırsalında geçen 14 Eylül’de PKK’lı 1 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyondan kaçan 2 teröristi yakalamak için bölgede hava destekli operasyonlar sürüyor.

  • Güvenlik güçlerinin izlerini sürdüğü teröristlerin, Alucra ilçesi Aydınyayla köyüne geldiği belirlendi. Köye gelen 2 terörist, iddiaya göre, tehdit ettiği imam H.K.’nin evinden erzak aldı. Ardından kırsala kaçan teröristlerin farklı zamanlarda birkaç kez daha köye gelerek H.K.’nin evinden erzak aldığı öne sürüldü.

Oğlu ihbar etti

Olay, imamın oğlu A.K.’nin 12 gün sonra ihbarı ile ortaya çıktı. Gönüllü köy korucusu da olan imam H.K. hakkında olayı güvenlik güçlerine bildirmediği için yasal işlem başlatıldı. İmam H.K. açığa alındı.

Güvenlik güçleri, bölgedeki teröristlerin görülmesi ya da alınan duyumların anında kendilerine bildirilmesi yönünde vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Operasyonlar sürüyor

  • Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Gümüşhane, Giresun ve Trabzon illeri kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın Aranan Teröristler Listesi Kırmızı Kategori’de başına 4 milyon lira ödül konulan ’Zeynel’ kod adlı terörist Mehmet Yakışır ile yine aynı kategoride yer alan ’Türk Tarık’ kod adlı terörist Barış Öner etkisiz hale getirilmişti.

Terör örgütünün sözde ’Karadeniz Açılım Grubu’ndaki sözde ’lider kadro’larının etkisiz hale getirilmesinin ardından ağır darbe alan ve dağılan örgütün geride kalan unsurlarının etkisiz hale getirilmesi için Jandarma Komanda Özel Asayiş Komutanlığı’na bağlı timler operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Timler, ormanlık, eğimli alanda zorlu arazi koşullarında, terörist grubu etkisiz hale getirmek için operasyonlarla iz sürüyor.

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