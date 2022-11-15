Gündem Evine çatıdan girmek istedi Halat kısa gelince yardımına itfaiye yetişti
HATAY

Evine çatıdan girmek istedi: Halat kısa gelince yardımına itfaiye yetişti

Hatay’ın İskenderun ilçesinde anahtarını evde unutunca pencereden içeri girmek isteyen 72 yaşındaki adam, çatıdan halatla sarkıp metrelerce yüksekte asılı kaldı. Yaşlı adam itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

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Haber Merkezi AA İHA
Evine çatıdan girmek istedi: Halat kısa gelince yardımına itfaiye yetişti
Yaşlı adam itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Akıllara durgunluk veren olay, Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşandı.

Alınan bilgiye göre, Süleymaniye Mahallesi’nde oturan 72 yaşındaki İbrahim Çelikdemir, evinin anahtarını unutunca dışarıda kaldı. 4 katlı binanın birinci katında oturan Çelikdemir evine girmek için binanın teras katına çıktı. Bulduğu bir halatın ucunu terastaki demire bir ucunu ayağına bağlayıp halatla aşağıya sarktı.

İHA

Evinin açık olan penceresinden içeri girmek isteyen yaşlı adam bacağına bağladığı halat kısa gelince asılı kaldı. Yardım çığlıklarını duyan çevre sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri geldi. Ekipler, binanın dış cephesinde asılı kalan yaşlı adamı, halatı kesip pencereden içeri çekerek kurtardı.


İHA

Halat nedeniyle bacağı moraran Çelikdemir hastaneye kaldırıldı.

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