Evine kaçak elektrik çekerken akıma yakalandı: Direkte asılı kaldı

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HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerden CHP ve İYİ Parti'ye sitem: Bize niye destek vermiyorsunuz, sizde hiç mi vicdan yok?

Çocuklarının HDP aracılığı ile terör örgütü PKK'ya kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 381 gündür oturma eylemi gerçekleştiren ailelerden kararlılık mesajı. Oğlu 4 yıl önce PKK tarafından kaçırılan baba Süleyman Aydın, “Biz eylemimizde kararlıyız, kesinlikle hiçbir yere gitmiyoruz ve ya çocuklarımız gelecek, ya da biz de burada öleceğiz. CHP ve İYİ Parti bunlar bizlere hiç destek vermiyor. Biz anne ve baba değil miyiz? Sizde hiç mi vicdan yok? ” dedi.