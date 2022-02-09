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İSTANBUL

Evini su basan vatandaşa İSKİ'den 'Bekleyeceksiniz' yanıtı: Her şey güzel olacak diye yola çıktılar ama hiçbir şey güzel olmadı

Avcılar'da sağanak yağışın etkisiyle evini su basan vatandaş, yardım için İSKİ'yi aradığında 'Bekleyeceksiniz' yanıtını aldı. İSKİ'ye tepki gösteren vatandaş, "Her şey güzel olacak diye yola çıktılar, ama hiçbir şey güzel olmadı" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi İHA
Evini su basan vatandaşa İSKİden Bekleyeceksiniz yanıtı: Her şey güzel olacak diye yola çıktılar ama hiçbir şey güzel olmadı
Avcılar’da evini su basan vatandaştan İSKİ’ye tepki

Edinilen bilgiye göre, Avcılar ilçesi Tahtakale Mahallesi’nde bulunan bir sokakta, yer altı borularından tahliye olmadığı için biriken sular mazgallardan çıkıp sokağa taştı.

Dışarı çıkan sular sokakta bulunan bir evin içine doldu. Ev sakinleri, içeri dolan su nedeniyle evi boşalttı. Evdeki bazı eşyalar su üstünde yüzerken, evin içinde hasar oluştu.

"İSKİ’yi aradım, evimi su basmış yardım istiyorum, ‘Bekleyeceksiniz, sıradasınız’ diyor'"

Evi sular içinde kalan Önder Tunç, “Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nde yıllardır İSKİ’nin hatası yüzünden bu sıkıntıyı çekiyoruz. İSKİ yetkilileri bize dedi ki, ‘Biz bu sorunu çözeceğiz’. Fakat yıllardır çözülmedi. Derenin bağlantılarını mazgala verdiler. Önünü açmadıkları için atık su giderleri doluyor. Ve bu da taşıp evlerimize giriyor. Biz yıllardır bundan mağduruz. İSKİ’yi aradım, evimi su basmış yardım istiyorum, ‘Bekleyeceksiniz, sıradasınız’ diyor. Her şey güzel olacak diye yola çıktılar, ama hiçbir şey güzel olmadı” dedi.

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