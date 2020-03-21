Gündem Evlat nöbetinde 200 gün geride kaldı HDP korona gibi, mücadele etmek zorundayız
DİYARBAKIR

Evlat nöbetinde 200 gün geride kaldı: HDP korona gibi, mücadele etmek zorundayız

Evlat nöbetinde 200 gün geride kalırken, koronavirüs önlemleri kapsamında risk grubundaki aileler evlerine döndü. Oğlu Tuncay’ı bekleyen Şevket Bingöl, “Sanıyorlar ki salgın sebebiyle çadırı kapatıp gideriz. Hayır, mücadelemize devam ediyoruz. PKK da HDP de aynı hastalıktır. Bu hastalıkla mücadele etmek zorundayız” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fatime Kızılboğa
Fatime Kızılboğa

Çocukları HDP’liler tarafından kandırılıp terör örgütü PKK’ya götürülen ailelerin evlat nöbetinde 200 gün geride kaldı. HDP’nin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 3 Eylül 2019’dan bu yana devam eden oturma eyleminde 13 ailenin çocuklarına kavuşması, diğer anne-babaları da umutlandırdı. Tek arzuları terör örgütü tarafından kendilerinden koparılan evlatlarına kavuşmak olan ailelerin sesini tüm Türkiye duydu. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkânından yüzlerce isim olmak üzere toplumun her kesiminden binlerce kişinin desteğini alan anneler, HDP/PKK terörüne karşı en anlamlı ses oldu.

BİR AİLE DAHA KATILDI

  • Eyleme katılım her geçen gün artarken, çocukları için HDP’nin kapısına dayanan ailelerin sayısı 126’ya çıktı. Şanlıurfa’dan 6 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğlu Mehmet için Diyarbakır’a gelen Fatime Kızılboğa dün eyleme dahil oldu. Gözü yaşlı anne, “Oğlumu HDP’den istiyorum. Oğlumu onlar götürdü, nerede olduğunu biliyorlar. Oğlum gelmeden buradan kalkmayacağım” dedi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında her gün büyükşehir belediyesi ekiplerince dezenfekte edilen çadırdaki 55 yaş ve üstü aileler evlerine gönderilirken, diğer aileler ise nöbete devam ediyor. Oğlu Tuncay’ı bekleyen Şevket Bingöl, “Sanıyorlar ki bu hastalıktan dolayı belki giderler, çadırı kapatırlar. Risk grubundaki ailelerimizi gönderdik. Biz mücadelemize devam ediyoruz. PKK da HDP de aynı hastalıktır. Biz bu hastalıklarla mücadele etmek zorundayız” derken, oğlu Aziz için eylemini sürdüren Güzide Demir de çocuklarına kavuşmadan hiçbir yere gitmeyeceklerini söyledi. Evlat nöbetindeki diğer anne-babalar da HDP’yi lanetleyerek çocuklarına örgütten kaçıp teslim olmaları çağrısında bulundu.

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