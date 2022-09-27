Gündem Evlat nöbetindeki acılı anne Oğlum 2015te HDP ve PKK tarafından dağa kaçırıldı
DİYARBAKIR

Evlat nöbetindeki acılı anne: Oğlum 2015’te HDP ve PKK tarafından dağa kaçırıldı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti, bin 121’inci gününde kararlılıkla sürüyor.

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Haber Merkezi İHA
Evlat nöbetindeki acılı anne: Oğlum 2015’te HDP ve PKK tarafından dağa kaçırıldı
Evlat nöbetindeki anne: İki evlat hasretini birden çekiyorum.

Çocuklarının terör örgütü mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden aileler tarafından 3 Eylül 2019’da başlatılan evlat nöbeti, bin 121’inci gününde kararlılıkla devam ediyor.

2015’te terör örgütü PKK mensuplarınca oğlu Rojhat Çiftçi’nin dağa kaçırıldığını iddia eden Necibe Çiftçi, iki evlat hasreti çektiğini söyledi.

Çiftçi, “Hakkari Şemdinli’den iki evladım için buraya geldim. Rojhat oğlum 2015’te HDP ve PKK tarafından dağa kaçırıldı. Diğer oğlum Sami Çiftçi de kardeşini aradığı için teröristler bir gece evimizi basıp oğlumun elini ve kolunu bağlayıp evden çıkardılar. Ahıra götürüp öldürdüler. Şu an oğlumu dağda, beni de burada mahkum etmişler. Bunları yapanın HDP ve PKK olduğunu biliyoruz. Kimse bize daha önce bu zulmü yapmadı. Biz bu zulümden hep hastalandık. Ben iki evlat hasretini çekiyorum. Biri mezarda biri de dağda. Allah’ın izni, devletin gücüyle dağdaki evladım bana kavuşur. Oğlum, anneni görüp duyuyorsan yeter artık dön gel. 38 evladımız ailelerine kavuştu. Hiçbiri ceza almadı. Korkma, güvenlik güçlerimize teslim ol. Sizi orada belki korkutuyorlardır. Ama korkulacak hiçbir şey yok” diye konuştu.

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