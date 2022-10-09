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DİYARBAKIR

Evlat nöbetindeki acılı anneden evladına çağrı: Eğer beni duyuyorsan kaç gel oradan devletimize teslim ol

Çocuklarının terör örgütü mensuplarınca dağa kaçırıldığını söyleyen ailelerin 3 Eylül 2019’da Diyarbakır HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi bin 133’üncü gününde devam ediyor. Evladının HDP aracılığıyla dağa kaçırıldığını belirten acılı anne Öner, 'Dağdaki bütün çocukları korkutup PKK’ya teslim ediyorlar. Allah bu yaptıklarını yanlarına bırakmasın.' ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi İHA
Evlat nöbetindeki acılı anneden evladına çağrı: Eğer beni duyuyorsan kaç gel oradan devletimize teslim ol
Evladına kavuşmayı bekleyen acılı anne.

Hakkari’de ikamet eden ve 2014 yılında 23 yaşındayken kaçırılan Zahide Öner’in annesi Zebude Öner de HDP il binasının önündeki çadırda oturma eylemini sürdürüyor. Kızının AK Parti’ye üye olmasından dolayı PKK terör örgütü mensuplarınca dağa kaçırılmadan önce sürekli tehdit edildiğini söyleyen anne Öner, “PKK’lılar sürekli kızımı tehdit ediyordu. Kızım AK Parti’ye üye olduğu için adını silmesini istiyorlardı. Kızımı korkutuyorlardı. Kızım onları hiç dinlemezdi. ’Adımı AK Parti’den silmeyeceğim’ diye söylenirdi. Kızımı bu yüzden PKK, HDP aracılığıyla dağa kaçırdı. Dağdaki bütün çocukları korkutup PKK’ya teslim ediyorlar. Allah bu yaptıklarını yanlarına bırakmasın” dedi.

Kızı Zahide Öner’e teslim ol çağrısında bulunan anne Öner, “Zahide kızım orada kimseyi dinleme. Eğer beni duyuyorsan kaç gel oradan, devletimize teslim ol. Kaçıp gelseniz herhangi bir ceza uygulanmaz. Anneni kırma, onların elinden kaç gel. Seni çok özledik. Yüzünü görsem belki tanıyamam” diye konuştu.

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