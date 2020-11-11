Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Evlat nöbetindeki anneden duygulandıran sözler PKKlılar kızımın hayallerini çalıp dağa kaçırdı
DİYARBAKIR

Evlat nöbetindeki anne Aydan Arslan: PKK’lılar kızımın hayallerini çalıp dağa kaçırdı

Evlat nöbetindeki anneden duygulandıran sözler: PKK’lılar kızımın hayallerini çalıp dağa kaçırdı

Diyarbakır’da HDP il binası önünde 436 gündür evlat nöbeti tutan ailelerin haklı isyanı giderek büyüyor.

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan kızı Aysun Aslan için eyleme katılan anne Aydan Arslan, "Kızım okuyordu ve hayalleri vardı. Kızımın hayallerini çalıp, dağa kaçırdılar" dedi.

Haber Merkezi İHA
HDP önündeki evlat nöbeti...
HDP önündeki evlat nöbeti...

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin umutlu bekleyişi 436’ncı gününe girdi.

DHA
Evlat nöbeti tutan aileler...

KIZIMIN HAYALLERİNİ ÇALDILAR

5 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan kızı Aysun Arslan için oturma eylemine devam eden anne Aydan Arslan, 436 gündür burada olduklarını ve kızını almadan gitmeyeceğini söyledi.

Evlat nöbeti anneleri sinir krizi geçirdi: PKK domuz eti yedirmiş
GÜNDEM
Evlat nöbeti anneleri sinir krizi geçirdi: PKK domuz eti yedirmiş
  • Kızının kandırılıp zorla dağa götürüldüğünü aktaran anne Arslan, "Kızım 15 - 16 yaşındaydı ve neyin ne olduğunu bilmiyordu. Benim canımdan can aldılar. Kızımın hayali vardı ve tek hayali okumak ardından da öğretmen olmaktı. Kızımın hayallerini çaldılar ve dağa kaçıdırlar. Ben kızıma çağrıda bulunuyorum, beni görüyor ve duyuyor ise gelsin güvenlik güçlerine teslim olsun. Asla korkmasın ve arkadaşlarıyla birlikte kaçıp güvenlik güçlerine teslim olsunlar" diye konuştu.

PKK’nın kaçırdığı çocukların isimleri ajandada
GÜNDEM
PKK’nın kaçırdığı çocukların isimleri ajandada

DHA

DHA

DHA

DHA

DHA

DHA

DHA
Abone Ol Google News
Kiracı değil işgalci

Kiracı değil işgalci

​Badana bahanesiyle anahtarı alıp eve girdi bir türlü çıkmıyor...
TikTok rezaleti!

TikTok rezaleti!

3-5 takipçi daha kazanmak için Ayda bebeği canlandırdı!
Karamollaoğlundan yine aynı çağrı: Yollar köprüler hepsi israf, yatırımları durdurun

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nahçıvan ve Azerbaycan arasında yol inşa edilecek.

Rakibimiz Hırvatistan

Rakibimiz Hırvatistan

​​A Milli Futbol Takımımız, bugün sahaya çıkıyor.
Ankara ile işbirliği yapılacak

Ankara ile işbirliği yapılacak

Kremlin'den Karabağ açıklaması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.