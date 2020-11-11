Evlat nöbetindeki anneden duygulandıran sözler: PKK’lılar kızımın hayallerini çalıp dağa kaçırdı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin umutlu bekleyişi 436’ncı gününe girdi.

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KIZIMIN HAYALLERİNİ ÇALDILAR

5 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan kızı Aysun Arslan için oturma eylemine devam eden anne Aydan Arslan, 436 gündür burada olduklarını ve kızını almadan gitmeyeceğini söyledi.

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Kızının kandırılıp zorla dağa götürüldüğünü aktaran anne Arslan, "Kızım 15 - 16 yaşındaydı ve neyin ne olduğunu bilmiyordu. Benim canımdan can aldılar. Kızımın hayali vardı ve tek hayali okumak ardından da öğretmen olmaktı. Kızımın hayallerini çaldılar ve dağa kaçıdırlar. Ben kızıma çağrıda bulunuyorum, beni görüyor ve duyuyor ise gelsin güvenlik güçlerine teslim olsun. Asla korkmasın ve arkadaşlarıyla birlikte kaçıp güvenlik güçlerine teslim olsunlar" diye konuştu.

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