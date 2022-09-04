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DİYARBAKIR

Evlat nöbetindeki anne: Oğlum HDP binası önünde seni bekliyorum

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından üç yıl önce 21 yaşındayken kaçırılan oğlu Özgür için HDP binası önünde evlat nöbetini sürdüren Latife Ödümlü, “Gitmediğim kapı kalmadı. Pasaport çıkarttım, Irak’a, Erbil'e gittim. Her tarafı gezdim. Oğlum ben HDP binası önünde seni bekliyorum" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Evlat nöbetindeki anne: Oğlum HDP binası önünde seni bekliyorum
Evlat nöbetindeki anne oğlunu bekliyor.

Diyarbakır'da evlatlarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı. 304 ailenin dönüşümlü olarak sürdürdüğü eylem 1098’inci gününe girerken bugüne kadar 37 aile çocuklarına kavuştu.

2019’da Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 3’üncü sınıfında okurken kaybolan oğlu Özgür için Ordu'dan gelerek HDP binası önündeki evlat nöbetini sürdüren Latife Ödümlü, oğluna kavuşmak için pasaport çıkartıp Irak'a kadar gittiğini ifade ederek, şunları söyledi:

“Benim oğlum burada Dicle Üniversitesi'nde okuyordu, kayboldu. 3 sene geçti, 4'e girdi. Gitmediğim kapı kalmadı. Pasaport çıkarttım Irak'a, Erbil'e gittim. Her tarafı gezdim. Oğlum ben HDP binası önünde seni bekliyorum. Sen gelmezsen ben buradan gitmiyorum. Oğlum seni kandırdılar, götürdüler. Gel devlete sığın, hiçbir ceza yoktur. Kaç tane çocuk geldi, hepsi de annesinin evine gitti. Oğlum seni bekliyorum, sen de gel. Kar da, kış da olsa seni bekliyorum. Ben 3 sefer Mahmur Kampı’na geldim, Erbil'e geldim. Gitmediğim kapı kalmadı. Ben seni görmedim. Burada seni bekliyorum” diye konuştu.

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