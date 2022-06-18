Gündem Evlat nöbetindeki baba Oğlum şu an burada olsaydı okula gidip sınav sonuçlarını beklemiş olacaktım
DİYARBAKIR

Evlat nöbetindeki baba: Oğlum şu an burada olsaydı okula gidip sınav sonuçlarını beklemiş olacaktım

Diyarbakır'da, yedi yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için HDP binası önünde evlat nöbeti tutan Süleyman Aydın, "Eğer oğlum şu an burada olsaydı okula gidip sınav sonuçlarını beklemiş olacaktım. Maalesef PKK ve HDP buna izin vermedi. Oğlumun hem hayalini hem de hayatını çaldılar" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Evlat nöbetindeki baba: Oğlum şu an burada olsaydı okula gidip sınav sonuçlarını beklemiş olacaktım
Evlat nöbetindeki baba: Oğlumun hem hayalini hem de hayatını çaldılar

Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı. 302 ailenin dönüşümlü 1020 gündür sürdürdüğü eylemde, şu ana kadar 35'i çocuğuna kavuştu.

2015'de 15 yaşındayken altıncı sınıf öğrencisiyken kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Özkan için evlat nöbetini sürdüren Süleyman Aydın, "HDP ve PKK oğlumun hem hayallerini hem de hayatını çaldı. Benim evladım daha 15 yaşındayken HDP’liler tarafından kandırılıyor ve benim oğlumu terör örgütüne teslim ediyorlar. Bugün Türkiye’nin dört bir yanında çocuklarımızın hepsi sınavlara giriyorlar. Benim oğlum da altıncı sınıfa gidiyordu. Şu an benim oğlum yedi yıldır PKK’nın elinde rehin tutuluyor. Eğer oğlum şu an burada olsaydı okula gidip sınav sonuçlarını beklemiş olacaktım. Maalesef PKK ve HDP buna izin vermedi. Benim oğlumun hem hayalini hem de hayatını çaldılar. Herkes bunların iç yüzünü görsün. Çünkü HDP ve PKK çocuklarımızın okumalarını istemiyorlar. Bizim çocuklarımızın cahil kalmasını istiyorlar. Cahil kalsınlar ki bizim çocuklarımızı daha rahat kandırsınlar. Artık herkes bunların iç yüzünü görsün" diye konuştu.

Evlat nöbetindeki anneden HDP’ye: Davaları için kendi çocuklarını göndersinler
GÜNDEM
Evlat nöbetindeki anneden HDP’ye: Davaları için kendi çocuklarını göndersinler

Van'da evlat nöbetindeki anne: Kendi çocuklarını Avrupa'da özel okullarda okuturken bizim çocuklarımızı ölüme götürdüler
GÜNDEM
Van'da evlat nöbetindeki anne: Kendi çocuklarını Avrupa'da özel okullarda okuturken bizim çocuklarımızı ölüme götürdüler
İlk kez görücüye çıkacak

'İlk kez görücüye çıkacak'

Mevlana'nın kıyafetlerinden boyu ve kilosu tespit edildi.
Foçada orman yangını

Foça'da orman yangını

​Alevleri söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.
İbrahim Kalından İsveç ve Finlandiyaya çağrı

TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım.

​Hem fiyatı hem de kilolarıyla dikkat çektiler.

​'Bayrağı babamdan devraldım inşallah kardeşime devredeceğim.'

​Pençe-Kilit'in Sivaslı şehidi 'İçime doğuyor' diyerek vasiyet etmiş.

Pençe-Kilit bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi.

​Her anını kaydetti: Milyonlarca kişi o anları izledi.

​Avrupa'da alarm verildi: Türkiye'yi etkileyecek mi?

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.