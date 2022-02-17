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VAN

Evlat nöbetindeki baba: Oğlumu PKK'lılar kandırıp dağa kaçırdılar

Van'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki eylemi, 30'uncu haftada da sürdü. Eyleme kızı Şeyma için katılan Nazlı Sancar, 11 yıldır mücadele ettiğini belirtirken, Abdulrrezzak Akan ise oğlunun üniversitede okurken PKK'lılar tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını söyledi.

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Haber Merkezi DHA
Evlat nöbetindeki baba: Oğlumu PKKlılar kandırıp dağa kaçırdılar
Evlat nöbetindeki baba: Oğlumu PKK'lılar kandırıp, dağa kaçırdılar.

Van'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, 30'uncu haftada da Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle yürüyüş yaptı. HDP il binasına kadar slogan atarak yürüyen aileler için polis de güvenlik önlemi aldı. Bina önüne gelen aileler, 'Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP' sloganları attı. Parti binasının bahçesinde toplanan HDP'liler de yüksek sesle müzik açıp eylemi engellemeye çalıştı. Müzik sesine tepki gösteren ailelerden Saliha Mert, fenalık geçirdi. Bu sırada bir kadın polis, Mert'i su verip sakinleştirdi.

Van Terör Mağdurları İl Temsilciliği üyeleri de HDP binası önüne gelip ailelere destek verdi. Terör Mağdurları Derneği Van İl Başkanı Turan Deniz, ailelerle HDP ve PKK aleyhine slogan attı.

'HDP ve PKK önünde boyun eğmedim, eğmeyeceğim'

Eyleme kızı Şeyma için katılan Nazlı Sancar, "11 yıldır kızım için bu mücadeleyi vermekteyim. Her gün Şeyma’nın acısıyla oturuyorum, yatırıyorum, kalkıyorum. Lütfen kızım, ne olur dön gel. Kemal Kılıçdaroğlu sana sesleniyorum. Elektrik faturası için sen dünyayı ayağa kaldırdın. Bu üç yıla yakındır bu aileler bu kadar feryat ederken, ağlarken sen niye gelip onların acısına ortak olmadın? Ben buradan şiddetle seni kınıyorum. Lütfen, biz yine seni bekliyoruz. Bütün siyasi parti temsilcilerine sesleniyorum. Biz sadece hakkımız olan evlatlarımızı istiyoruz. Lütfen, ne olur bir HDP milletvekili gelsin, bir açıklama yapsın. Bütün siyasetçiler gelsinler, bizim acımıza ortak olsunlar. Şeyma sen anneni görüyorsan, gel teslim ol. Şu ana kadar 34 evlat ailesine kavuştu. Sen de gel kızım. Ne HDP, ne de PKK'dan korkmuyorum" dedi.

'Annen her gün ağlıyor, seni bekliyor'

Eyleme Kocaeli'de üniversite okurken ikinci sınıfta kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Yunus için katılan Abdulrrezzak Akan ise, "Oğlumu PKK kaçırdı. Oğlum sen beni duyuyorsan gel. yedi senedir sen ne yapıyorsun ne yiyorsun, ne içiyorsun? Senin annen, kardeşlerin seni bekliyorlar. Sizi kandırdılar. Siz de insansınız, dönün gelin. Annen her gün, her gece ağlıyor, seni bekliyor" diye konuştu.

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