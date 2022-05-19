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DİYARBAKIR

Evlat nöbetindeki baba: Tüm Türkiye’nin çocukları için buradayız

Diyarbakır'da, yedi yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için HDP binası önünde evlat nöbeti tutan Süleyman Aydın, sadece kendi çocuğu için değil tüm Türkiye’nin çocukları için eylemde olduklarını ifade etti.

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Haber Merkezi DHA
Evlat nöbetindeki baba: Tüm Türkiye’nin çocukları için buradayız
Evlat nöbetindeki baba.

Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı.

290 ailenin dönüşümlü olarak 990 gündür sürdürdüğü eylemde, şu ana kadar 35 aile çocuğuna kavuştu.

Yedi yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için eylem yapan Süleyman Aydın, evladını HDP’den istediğini belirterek, “Benim oğlumu kandırarak Kandil'e gönderdiler. HDP’den evladımı almadan buradan kalkmayacağım. Oğlumu ölü veya diri HDP’ye kaptırmayacağım. Onlarda da vicdan varsa getirirler. 15 yaşındaydı oğlum, onun ne işi var dağda? Biz burada anne ve babalar olarak hem vatan hem de evlat nöbeti tutuyoruz. Elimde Türk bayrağı ile HDP’ye meydan okuyorsam ve evladımı istiyorsam ben de Türkiye’nin dört bir yanından destek istiyorum. Sadece kendi çocuklarımız için burada değiliz. Tüm Türkiye’nin çocukları için buradayız” dedi.

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