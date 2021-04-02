Evlat nöbetine bir aile daha katıldı: Kardeşi 'terörden arananlar' listesinde bulunuyor

HDP önünde evlat nöbeti tutan aile sayısı, 2002 yılında Fransa’da inşaatta çalışırken, kaçırılan ve ‘terörden arananlar' listesinin turuncu kategorisinde, 1 milyon TL ödülle aranan kardeşi Harun için Muş Varto'dan gelen Mahmut Yılmaz ile 220 oldu.

Kardeşine 'teslim ol' çağrısında bulundu

Kardeşine teslim olması için çağrıda bulunan Yılmaz, "Kardeşim kandırılarak, dağa götürüldü. Sağ olduğunu biliyoruz. Annem ve babam yaşlandı. Onlar gelemedi. Beni gönderdiler. Annem 'Ben sağ iken oğlumu görmek istiyorum' dedi, 75 yaşında. Temennimiz o ki inşallah bu bayram, çifte bayram yaşayacağız. Millet, devlet el ele verince bu işi başaracağız. İnşallah bundan sonra bu acıları yaşamayız" dedi.

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Evladına kavuşan aile sayısı 24

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin ve evlat nöbetinde olmayan 3 ailenin çocukları ile en son Selma Han'ın oğlu Onur'un da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 24 oldu.

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