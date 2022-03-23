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MANİSA

Evlat sevgisi tatmak için okuma yazma öğrendi: Dünyaları bize verdiler

Manisa'da doğal yollarla anne olamayan Gülcan Baş ile eşi Mustafa Kemal Baş, koruyucu aile olmaya karar verdi. Okuma ve yazma bilmediği için koruyucu aile olamayacağını öğrenen Gülcan Baş, okuma yazma öğrenip ilkokul diploması aldı. Şimdi 2 çocuğa koruyucu aile olan çift, 1 çocuğu da evlat edindi.

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Haber Merkezi DHA
Evlat sevgisi tatmak için okuma yazma öğrendi: Dünyaları bize verdiler
Evlat sevgisi tatmak için okuma yazma öğrendi.

Manisa'da 16 yıl önce evlenen Gülcan Baş (41) ile eşi Mustafa Kemal Baş (43) çifti doğal yolla çocuk sahibi olamadı. Yıllarca tedavi gören çift, bir sonuca ulaşamayınca koruyucu aile olmaya karar vererek, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvurdu. Gülcan Baş'a okuma ve yazma bilmediği için koruyucu aile olamayacağı bildirildi.

Hayallerinden vazgeçmeyen Gülcan Baş, halk eğitim merkezinde okuma yazma öğrenip ilkokul diploması aldı. Koruyucu aile olmak için tekrar başvuru yapan çift, 7 yıl önce 3 yaşındaki engelli bir kız çocuğun koruyucu ailesi oldu. Ardından 4 aylık 1 erkek bebeğin daha koruyucu aile görevini üstlenen çift, 1 aylık 1 erkek çocuğu ise evlat edindi.


'KONUŞTUĞUNDA İLK KELİMESİ 'ANNE' OLDU'


Koruyucu aile olmak için başvurduğu kurumda okuma ve yazma bilmediği için bu durumun mümkün olmadığı söylenince okuma yazma eğitimi almaya karar verdiğini anlatan Gülcan Baş, şu anda çocuklarıyla birlikte çok mutlu olduklarını dile getirdi. Anne Baş, "Koruyucu aile olmak için kuruma başvuru yaptığımda diplomam olmadığı için mümkün olmadığı söylendi. Okuma yazma öğrenmek için halk eğitim merkezine başvurduktan sonra sınava girdim. Diplomamı alır almaz hemen başvuruda bulundum. Koruyucu aile oldum. Şimdi 2 çocuğun koruyucu ailesi olduk, 1 çocuğu da evlat edindik. Kızımıza 3 yaşındayken koruyucu ailesi olduk. 7 yaşına kadar konuşamıyordu. Konuştuğunda ise ilk kelimesi 'Anne' oldu. O bana dünyaları verdi. İnsan doğurmakla anne olmaz, bu şekilde anne olunur. Çok mutluyum" dedi.


'ÖNEMLİ OLAN DOĞURMAK DEĞİL, İYİ BİR ANNE VE BABA OLMAK'


İlk defa babalık duygusunu bir kız çocuğu ile gidermenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Mustafa Kemal Baş ise "16 yıllık evliyiz. Daha önce çocuğumuzun olması için tedavi olduk fakat çocuğumuz olmadı. Doktor 'ömür boyu çocuğunuz olmayacak' dedi. Eşim ona rağmen beni bırakmadı, evliliğimize devam ettik. Eşimle birlikte Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne evlat edinme talebinde bulunduk. Allah nasip etti. Engelli biz kız çocuğuna koruyucu aile olduk. 7 yaşına kadar konuşamadı. Şu an aldığı eğitimler sayesinde konuşabiliyor. 4 aylık bir erkek çocuğuna daha koruyucu aile olduk. 3'üncü çocuğumuzu ise evlat edindik. Önemli olan doğurmak değil, iyi bir anne ve baba olmak. Kızımız bize geldiğinde konuşamıyordu. 'Baba' demeye başladıktan sonra çok mutlu oldum. Dünyalar benim oldu. Allah devletimizden razı olsun, bize bu imkanı verdi. Çocuklarımıza en iyi şekilde bakmaya özen gösteriyoruz. Biz bir çocuk istiyorduk, Allah bize 3 çocuk nasip etti. Çocuğu olmayan herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Müezzin camiye gelen çocukları hediyelerle sevindiriyor
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Çorum'da Hicret camii müezzini Nihat Uysal, camiye gelen çocukları üç ayda bir çeşitli hediyelerle sevindiriyor.
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<br> <br>Çorum’da Hicret camii müezzini Nihat Uysal, camiye gelen çocukları üç ayda bir çeşitli hediyelerle sevindiriyor.<br>Çorum'da Hicret camii müezzini Nihat Uysal, camiye gelen çocukları üç ayda bir çeşitli hediyelerle sevindiriyor.<br><br><br>Düzenledikleri farklı etkinlikler ile çocukların camiye gelmesini teşvik etmeye çalıştıklarını ifade eden Nihat Uysal, çocukların camilere yönelmeleri için ellerinden geldiğince onlarla vakit geçirdiklerini belirtti.
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Nihat Uysal, çocuklara Kuran eğitimi ve milli değerleri aktarmak dışında topluma faydalı sosyal bireyler olmaları hususunda yardımcı olmaya çalıştıklarını belirterek \"Camimizde klasik hale getirdiğimiz ve her üç ayda bir düzenlediğimiz hediyeleşme ile hem çocuklarımızı mutlu ediyor, hem de camiye gelmeleri için teşvik ediyoruz.
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Rabbim camilerimizi çocuklarsız bırakmasın' şeklinde konuştu.
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Müezzin camiye gelen çocukları hediyelerle sevindiriyor
Çorum'da Hicret camii müezzini Nihat Uysal, camiye gelen çocukları üç ayda bir çeşitli hediyelerle sevindiriyor.

Down sendromlu Erdem 13 yıldır berberlik yapıyor: Müşteriler 'Erdem olmazsa biz gelmeyiz' diyor
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Finike ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki down sendromlu Erdem Yılmaz, bir akrabası vasıtası ile tanıştığı ustası Akgün Dağlı sayesinde 13 yıldır erkek kuaförlüğü yapıyor.<br>
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13 yıldır kendini geliştiren Erdem, saç tıraşı sonrası gelen müşterilere masaj yapmayı da ihmal etmiyor.<br>
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İlçe halkı tarafından benimsenen Erdem, herkes tarafından çok seviliyor. Müşterilerin birçoğu berbere gelerek Erdem'in kendilerini tıraş etmesini istiyor. Erdem, kendine özgü geliştirdiği berber dansı ile de dükkana renk katıyor. Down sendromlu Erdem'in Türkiye Yağlı Güreşleri tek down sendromlu başpehlivanı ünvanı da bulunuyor.<br>
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\"İşimi seviyorum\"<br><br>İşini severek yaptığını belirten Erdem Yılmaz, \"13 yıl oldu berberde çalışmaya başlayalı. İşim güzel, seviyorum. Saç kesiyorum, masaj yapıyorum, güzel gidiyor. Müşterilere çay da veriyorum. Beni ustam berber yaptı. İşlerim iyi gidiyor. İşimi gücümü elime aldım, bir de evlenmek istiyorum. Müşteriler de buyursun gelsinler, çayımı içsinler\" diye konuştu.
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\"Tam bir esnaf\"<br><br>Erdem'in patronu erkek kuaförü Akgün Dağlı, \"13 yıldır beraberiz. Bir akrabası sayesinde tanıştık. Erdem her şeyiyle dört dörtlük, on numara. Müşteriler özellikle 'Erdem olmazsa biz gelmeyiz' diyorlar. Erdem, bazı kelimeleri tam olarak konuşamıyordu. Zamanla kendisini geliştirdi ve konuşmaya başladı. Tam bir esnaf, Finike'nin güler yüzü. Erdem'i kardeşimden ayırt edemem, benim için çok değerli. İşletmelerin, down sendromlulara destek vermeleri gerekiyor. Herkes elinden geldiği kadar yardımcı olmalı\" şeklinde konuştu.
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Down sendromlu Erdem 13 yıldır berberlik yapıyor: Müşteriler 'Erdem olmazsa biz gelmeyiz' diyor
Antalya'nın Finike ilçesinde yaşayan down sendromlu 38 yaşındaki Erdem Yılmaz, 13 yıldır berberlik yapıyor. Müşterilerin yoğun ilgisi ile karşılaşan Erdem, mesleğini sevdiğini belirterek, "13 yıl oldu berberde çalışmaya başlayalı. İşim güzel, seviyorum. Saç kesiyorum, masaj yapıyorum, güzel gidiyor" dedi.


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