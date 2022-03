Evlat sevgisi tatmak için okuma yazma öğrendi: Dünyaları bize verdiler

\"Tam bir esnaf\"<br><br>Erdem'in patronu erkek kuaförü Akgün Dağlı, \"13 yıldır beraberiz. Bir akrabası sayesinde tanıştık. Erdem her şeyiyle dört dörtlük, on numara. Müşteriler özellikle 'Erdem olmazsa biz gelmeyiz' diyorlar. Erdem, bazı kelimeleri tam olarak konuşamıyordu. Zamanla kendisini geliştirdi ve konuşmaya başladı. Tam bir esnaf, Finike'nin güler yüzü. Erdem'i kardeşimden ayırt edemem, benim için çok değerli. İşletmelerin, down sendromlulara destek vermeleri gerekiyor. Herkes elinden geldiği kadar yardımcı olmalı\" şeklinde konuştu.