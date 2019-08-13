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Evlatlık olduğunu öğrenince üvey annesini öldürdü

Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet getirdi

33 yaşındaki Muhammed Erdal Doğan öz annesi olarak bildiği 64 yaşındaki İfakat Doğan ile birlikte Almanya'dan Kayseri'ye geldi. Üvey evlat olduğunu öğrenince cinnet getiren Doğan, tabanca ile gerçekte yengesi olan üvey annesi İfakat Doğan'ı öldürdükten sonra, aynı silahla yaşamına son verdi.

Haber Merkezi DHA
Muhammed Erdal Doğan ve İfakat Doğan'ın cansız bedenleri morga kaldırıldı.
Muhammed Erdal Doğan ve İfakat Doğan'ın cansız bedenleri morga kaldırıldı.

Olay, merkez Melikgazi ilçesi Yavuz Sultan Selim Caddesi Altınpark Apartmanı’nın 9'uncu katında meydana geldi.

Kentte yaşayan Ahmet Doğan 33 yıl önce dünyaya gelen ve 'Muhammed Erdal Doğan' ismini verdikleri çocuğunu, Almanya'da yaşayan ve çocukları olmayan kardeşi Ferhat Doğan'a evlatlık olarak verdi.

Uzun yıllar Almanya'da yaşayan Muhammed Erdal Doğan, amcası Ferhat Doğan ve eşi İfakat Doğan çiftini yıllarca öz ailesi olarak bildi. Geçen yıl Ferhat Doğan'ın kalp krizinden hayatını kaybetmesinin ardından Muhammed Erdal Doğan, İfakat Doğan ile birlikte yaşamaya başladı.

Muhammed Erdal Doğan

Amcasının babası olduğunu öğrendi

Almanya'da yaşayan Muhammed Erdal Doğan, öz annesi olarak bildiği yengesi İfakat Doğan ile birlikte Kurban Bayramı nedeniyle memleketi Kayseri'de bulunan evlerine geldi. Burada yakınları ile bir araya gelen Muhammed Erdal Doğan'a, ismi öğrenilemeyen bir akrabası gerçekleri anlatarak, öz babasının amcası olarak bildiği Ahmet Doğan'ın olduğunu söyledi.

DHA
Olayın ardından eve gelenler gözyaşlarına hakim olamadı.

Kendi canına da kıydı

Bunun üzerine cinnet getiren Muhammed Erdal Doğan, evde bulunan tabanca ile yıllardır annesi olarak bildiği yengesi İfakat Doğan'a 5 el ateş etti. Ardından kendi başına tabanca dayayan Muhammed Erdal Doğan, yaşamına son verdi. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede Muhammed Erdal Doğan ile İfakat Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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  • Muhammed Erdal Doğan'ın öz babası Ahmet Doğan
  • Olayı duymasının ardından eve gelen Muhammed Erdal Doğan'ın öz babası Ahmet Doğan ise sinir krizi geçirdi. Ahmet Doğan, telefonda bulunan oğlunun fotoğrafına bakarak gözyaşı döktü. Muhammed Erdal Doğan ve İfakat Doğan'ın cenazeleri, yapılan incelemenin ardından Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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