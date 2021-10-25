Evlendiği gün de maça gitti çocuğu olduğunda da: Futbol aşkım hastalık haline geldi hiçbir zararını görmedim

Konya'da emekli bilgisayar programcısı Murat Baydar (63), 51 yıldır birçok spor müsabakasının kaydını tutuyor. Konyaspor sevdalısı Baydar, evlendiği gün bile yeşil-beyazlıların maçını kaçırmadığını söyledi. Baydar, “Ben 1970’ten beri spor defteri tutarım. Sadece Konyaspor değil tüm liglerin, branşların bütün skorlarını dakikası dakikasına, golleri kimin attığını yazarım. Evlendiğim gün bile Konyaspor maçı vardı. O gece geç saatlere kadar maç yazdım. Eşim hiçbir tepki göstermedi” dedi.

5 YAŞINDA BAŞLADI



Babasıyla birlikte 5 yaşındayken gittiği futbol karşılaşmasından etkilenen ve sürekli futbol karşılaşmalarına ilgi duyan emekli bilgisayar programcısı evli 2 çocuk babası Murat Baydar, 51 yıldır Türkiye ve dünyadaki spor müsabakalarını takip ediyor, karşılaşmaların sonuçlarını defterlere not alıyor. Baydar, “Babamın işi dolayısıyla ilk gittiğim maç, 1964 yılı Bursaspor- Vefaspor maçıydı. O maç 1-1 berabere bitti. 1966'da Konya’ya döndük. Konyaspor’un ilk izlediğim maçı 1957’deki Samsunspor’a 1-0 yenildiği maçtı. O maçtan sonra Konyaspor’un bütün maçlarına gittim. 1970’ten beri spor defteri tutarım. Sadece Konyaspor değil tüm liglerin, amatör liglerin, basketbol ligleri, voleybol ligleri ve hentbol maçlarının bütün skorlarını dakikası dakikasına, golleri kimin attığını yazarım. Bu benim en az 6-7 saatimi alıyor. Bazen de geceleri 3-4’e kadar uyumam” dedi.

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'KONYASPOR HAYATIM'



Futbol tutkusunun evlendiği gün bile kendisini durdurmadığını söyleyen Baydar, şunları söyledi:

“Evlendiğim gün bile Konyaspor- Alibey maçı vardı. O gece saat 03.00'e kadar maç yazdım. Eşim bana şimdiye kadar hiçbir tepki göstermedi. Kendisi de alıştı ve o da bana yardımcı oluyor. "

KIZIM DOĞDUĞUNDA DA MAÇ VARDI

"Kızım doğduğunda Konyaspor- Muğlaspor maçı vardı. Ona da gittim. Hatta 1-0 yenmiştik. Oğlum doğduğunda da Konya- Kırıkkale maçı vardı. 4-2 yenmiştik. Futbol aşkım hastalık haline geldi. Ama hiçbir zararını görmedim. Ölene kadar futbol notları tutmaya devam edeceğim. Oğlum hep benimle dalga geçer ‘Baba öldüğün zaman spor defterlerini de mezara gömeceğim. Çünkü bizim bir işimize yaramaz.’ diyor. 51 yıldır defter tutarım, her devre 4 defter, bir sezonda 8 defter var. Yani ortalama 400-450 defterim var. Konyaspor benim hayatım oldu.”

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FOTOĞRAF 9 ABD merkezli sosyal medya araştırma platformu San Bads Media, twitter üzerinden 23 Mart’ta taraftarlara yönelik bir anket başlattı. Turnuva gibi gerçekleşen ve 4 ayrı kategoride toplam 64 takımın taraftarlarının yarıştığı oynama bugün tamamlandı. Türkiye’den Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yer aldığı oylama, ‘Dünyanın en fanatik taraftarı kim’ sorusuyla başladı. A Grubu’nda yer alan Galatasaray, grup finalinde Hindistan’ın Kerala Blasters ile karşı karşıya geldi. 222 bin 216 oy kullanılan finalde Hindistan ekibi, yüzde 52.8’lik oy oranıyla grubu lider tamamlamıştı. B Grubu’nda ise Fenerbahçe ve Trabzonspor yer aldı. Fenerbahçe, yarı finalde Corinthians’a elenirken, Brezilya ekibi finalde Trabzonspor ile karşılaştı. Bordo-mavililer, 171 bin 905 oy kullanılan grup finalinde, Corinthians’ı yüzde 50.5 oy alarak geçti. C Grubu’nda Türkiye’den herhangi bir takım yer almazken, finalde İtalya’nın Juventus ve Arjantin’in Boca Juniors ekipleri karşı karşıya geldi. 114 bin 16 oy kullanılan grup finalinde Boca Juniors, Juventus’u yüzde 61.3’lük oranla geçerek grubu zirvede bitirdi. D Grubu’nda yer alan Beşiktaş ise finalde Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahli ile karşılaştı. 216 bin 661 oy kullanılan final mücadelesinde siyah-beyazlılar, yüzde 50.4 oy oranıyla rakibini geçti. Trabzonspor yarı finalde Hindistan ekibi Kerala Blasters ile eşleşirken, Beşiktaş ise Arjantin temsilcisi Boca Juniors ile karşı karşıya geldi. 297 bin oy kullanılan mücadelede Trabzonspor, Kerala Blasters’i yüzde 50.8’lik oy oranıyla geçen taraf oldu ve adını finale yazdırdı. Diğer yarı final mücadelesinde ise 328 bin 550 oy kullanıldı. Bu oylamada Beşiktaş, Boca Juniors karşısında yüzde 51.6’lık oy oranıyla finale kalan ekip oldu. Dünya üzerinde 64 takımın yer aldığı turnuvada Türk finali oynandı. 25 Nisan’da başlayan ve 1 hafta süren oylamaya rekor katılım gerçekleşti. 454 bin 151 oy kullanılan final karşılaşmasında Trabzonspor, Beşiktaş’a karşı yüzde 50.7 oy oranına ulaşarak üstünlük kurdu. Bordo-mavililerin birinci olduğu turnuvayı Beşiktaş ikinci olarak tamamlarken, Boca Juniors üçüncü, Kerala Blasters ise dördüncü oldu. 'Dünyanın en fanatik taraftarı' Türkiye'den seçildi ABD merkezli sosyal medya araştırma platformu San Bass Media tarafından dünya üzerinde 64 takım taraftarı arasında yapılan oylamadan Türk takımı birinci çıktı. BiP'te paylaş

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