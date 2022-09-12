Gündem Evlere dadanan kadın hırsızlık çetesi çökertildi
İSTANBUL

Evlere dadanan kadın hırsızlık çetesi çökertildi

Beyoğlu’nda apartmanlara girerek önce keşif sonra hırsızlık yapan 4 kadın Cihangir’de yakalandı. Kadınların daha önce benzer suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu ve 16 ayrı hırsızlık suçundan firari oldukları öğrenildi

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Haber Merkezi İHA
Evlere dadanan kadın hırsızlık çetesi çökertildi
Beyoğlu'nda hırsızlık çetesi çökertildi


Olay geçtiğimiz günlerde İstanbul Beyoğlu’nda meydana geldi. Kılıç Ali Paşa Mahallesi’ndeki sokaklar üzerinde 4 kadının apartmanlara girerek keşif yapar gibi incelemesi dikkat çekti. Şüphe üzerine harekete geçen polis ekipleri, sokaklar üzerinde bulunan kamera kayıtlarını tek tek inceledi.

Belirlenen mahalle ve sokaklarda inceleme yapan polis ekipleri, kadın hırsızlık çetesini yakalamak için çalışma başlattı. Binalara girdikleri esnada tanınmamak için cerrahi maske ve çeşitli takılar kullanan M.Ç., P.Ç., Ç.B., ve Z.A. Cihangir Mahallesi’nde keşif yaptıkları esnada suçüstü yakalandılar.

Suç makinesi çıktı

Apartmanlara girerek önce keşif sonrasında hırsızlık yapan 4 kadından oluşan çete, polis ekiplerinin çalışması sonucu kıskıvrak yakalandı. Yakalanan kadınların daha önce de çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunduğu ve 16 ayrı hırsızlık suçundan da firari oldukları tespit edildi.
Gözaltına alınan 4 kadın hırsız, emniyette evden hırsızlık suçundan işlem yapılmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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