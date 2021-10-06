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SAMSUN

Evlerine çarpan traktör bir aileyi yuvasız bıraktı: Yardım bekliyorlar

Samsun’un Çarşamba ilçesinde kontrolden çıkarak evlerine çarpan traktörün ardından evsiz kalan Ayaş ailesinin yardım çağrısına Çarşamba Belediyesi kayıtsız kalmadı.

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Haber Merkezi İHA
Evlerine çarpan traktör bir aileyi yuvasız bıraktı: Yardım bekliyorlar
Evlerine çarpan traktör bir aileyi yuvasız bıraktı.

Çarşamba ilçesine bağlı Koldere Mahallesi’nde ikamet eden Meliha ve Mustafa Ayaş çiftinin yaşadığı eve moloz yüklü olduğu öğrenilen traktör çarptı. Traktör, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak evin duvarına çarparak durabildi. Can kaybının ve yaralananın olmadığı kaza sonucu ev kullanılamaz hale gelirken, Ayaş çifti evsiz kaldı.

EVSİZ KALDIK

Mağdur kalan karı-kocave 2 çocuk için mahalleliler kendi imkanlarınca yardımcı olurken, Ayaş ailesi yetkililerden yardım çağrısında bulundular. 2 çocuk annesi olan Meliha Ayaş (30), “Olay anında hepimiz evdeydik. Bir patırtı koptu ve hepimiz çok korktuk. Molozlarla dolu bir traktör yukarıdan aşağı doğru geldi. O çığlıkla dışarıya çıktık, bağırdık. Kendimizi zor attık dışarıya. Birimize bir şey oldu zannettik. Evsiz kaldık. Bizim bu dört canımıza ne olacak? 2 çocuğum var. Biri 6 aylık, diğeri de 12 yaşında. Eşim ve iki çocuğum ile sokaklarda kaldık. Olay günüden bugüne kadar kazaya karışan taraf bizi hiç arayıp sormadı. Sesimizi duyanlar lütfen bize yardım etsin. Evimiz kullanılamaz durumda. Çok mağduruz. Bir an önce yardım istiyoruz” dedi.

YARDIM TALEBİNDE BULUNDUK


Aynı mahallede ikamet eden Fatma Hacıoğlu ise aileye kendi imkanlarınca yardım etmeye çalıştıklarını belirterek, "Yaşanan olayı bir gün sonra öğrendik. Evsiz kaldıklarını ve kalmak için yer aradıklarını söylediler. Geldik gördük perişan haldeydiler. Evleri zaten derme çatma durumda. Maddi durumları yok. Mahalleli olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ama yetkililerden de yardım bekliyoruz. Yardım için talepte bulunduk. Geri dönüşler almaya başladık çok şükür. Elimizde gelen yardımı yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.
Olayın ardından Çarşamba Kaymakamlığı’na ve Çarşamba Belediyesi’ne yardım için başvuruda bulunan Ayaş ailesine, Çarşamba Belediyesi yeni evin yapımı için inşaat malzemesi yardımı ve diğer temel ihtiyaçlarının giderilmesi için çeşitli yardımlarda bulundu.

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