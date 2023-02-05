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Evlerini koğuşa çevirmişler: 10 ev sahibine para cezası kesildi

İstanbul’da son 1 ayda Esenyurt ve Sultangazi’deki 11 eve kaçak göçmen baskını düzenlendi. Koğuş şeklinde ranza sistemi kurulan evlerde 94 kaçak yakalandı. Evlerini kiraya veren 10 ev sahibi gözaltına alınırken, göçmen başına 2 bin 574 lira para cezası kesildi.

03:45 . 5/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
İstanbul’da son 1 ay içerisinde kaçak göçmenlerin yaşadığı 11 farklı eve operasyon düzenlendi.

İstanbul’da son 1 ay içerisinde kaçak göçmenlerin yaşadığı 11 farklı eve operasyon düzenlendi.

İstanbul’da son 1 ay içerisinde kaçak göçmenlerin yaşadığı 11 farklı eve operasyon düzenlendi. 94 kaçak göçmen yakalanırken, evlerini göçmenlere kiralayan 10 ev sahibine para cezası kesildi. İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ev ve iş yerlerini kaçak göçmenlere kiraya veren kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ocak ayında Esenyurt ve Sultangazi’deki 11 ayrı adrese baskın düzenlendi. Normalden daha fazla insanı barındırmak için bölmelere ayrılan ve koğuş şeklinde ranza sistemi kurulan evlerde 94 kaçak göçmen yakalandı.

Yakalanan kaçak göçmenler sınır dışı edilecek.

Göçmenler geri gönderilmek üzere İl Göç İdaresi’ne teslim edilirken evlerini kiraya veren 10 ev sahibi ise gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından serbest bırakılen ev sahiplerine göçmen başına 2 bin 574 lira olmak üzere toplam 241 bin 956 lira idari para cezası uygulandı.


#İstanbul
#Kaçak Göçmen
#Ev
1 saat önce
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Evlerini koğuşa çevirmişler: 10 ev sahibine para cezası kesildi
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