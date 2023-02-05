Evlerini koğuşa çevirmişler: 10 ev sahibine para cezası kesildi

İstanbul’da son 1 ay içerisinde kaçak göçmenlerin yaşadığı 11 farklı eve operasyon düzenlendi. 94 kaçak göçmen yakalanırken, evlerini göçmenlere kiralayan 10 ev sahibine para cezası kesildi. İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ev ve iş yerlerini kaçak göçmenlere kiraya veren kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ocak ayında Esenyurt ve Sultangazi’deki 11 ayrı adrese baskın düzenlendi. Normalden daha fazla insanı barındırmak için bölmelere ayrılan ve koğuş şeklinde ranza sistemi kurulan evlerde 94 kaçak göçmen yakalandı.