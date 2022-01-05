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ANTALYA

Evlerinin yanışını gözyaşlarıyla izlemişlerdi yardım yağdı: İnsanlık ölmemiş bunu gördük

Antalya’da geçtiğimiz günlerde çıkan yangında, yeni çektiği maaşını kurtarmak isterken vücudunda yanıklar oluşan ve ev ile eşyaları küle dönen baba ile ailesine Türkiye ve yurt dışından yardım yağdı. 6 Aylık ev kiraları peşin ödenip, nakit ve erzak yardımı yapılan aileden anne Semire Dürgen, “Tanımadığımız insanlar, İstanbul’dan olsun yurt dışından olsun el uzatan insanlar oldu. İnsanlığın ölmediğini gördük. Allah herkesten razı olsun” diyerek, mutluluğunu paylaştı.

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Haber Merkezi İHA
Evlerinin yanışını gözyaşlarıyla izlemişlerdi yardım yağdı: İnsanlık ölmemiş bunu gördük
Evlerinin yanışını gözyaşlarıyla izlemişlerdi yardım yağdı.

Yangın, 2 Ocak Pazar günü saat 21.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Beşkonaklar Mahallesi 4402 Sokak üzerinde bulunan Cemil Dürgen’e ait gecekonduda çıktı. İşe gitmeden önce elektrikli ısıtıcıyı açan Dürgen, eşi Semire, oğulları Kadir, Semir ve Çınar ile birlikte bahçeye çıktı. Bu sırada bir anda evlerini alevlerin sardığını gören aile, kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TÜM EŞYALARINI KAYBETTİLER

Cemil Dürgen, içeride yanan eşyalarını kurtarmak için eve girmeye çalıştı. Bir süre sonra sokağa gelen itfaiye ekipler, yangına müdahalede bulundu. Alevler 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Dürgen ailesi, yangında evlerini ve tüm eşyalarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.


"BEN BİTTİM AĞABEY"


Evinin küle dönüşünü gözleri dolarak izleyen Cemil Dürgen, “İşe gidecektim, elektrikli ısıtıcıyı açmıştım. 5 dakika içerisinde ne oldu, bitti anlayamadım. Her şeyim yandı, hiçbir şey kalmadı. Ben bittim ağabey. Param, altınım her şey gitti. Ne olacak benim halim” dedi.

OĞLUYLA BİRLİKTE HASTANEYE KALDIRILDI


Kafası ve ellerinde yanıklar oluşan Cemil Dürgen ile dumandan etkilenen Kadir Miçooğulları, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, eşi Semire Dürgen ve diğer oğlu Semir Miçooğulları, kontrol amaçlı ambulansa alınıp tedavi edildi. Olay sonrası, başı, yüzü ve kollarında yanıklar oluşan Cemil Dürgen, Kepez Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi plastik cerrahi bölümüne sevk edildi. Cemil Dürgen’in tedavisinin sürdüğü belirtilirken, aileden anne ve çocukları, geceyi evlerinin hemen yanında yaktıkları sobanın başında geçirdi.


YANGININ BOYUTU GÜNDÜZ ORTAYA ÇIKTI


Yangının boyutu ise gündüz saatlerinde ortaya çıktı. Evin içerisindeki tüm eşyaların yandığı gözlenirken, küle dönen ev drone ile görüntülendi.


YARDIM YAĞDI


İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) yaptığı haber sonrası, Türkiye ve yurt dışının farklı noktalarından hayırsever vatandaşlar tarafından aileye yardım yağdı. İsmini açıklamak istemeyen hayırseverlerden birisi, ailenin 6 aylık kirasını yatırdı, birçok hayırsever nakit ve erzak yardımında bulundu. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kepez Belediyesi ve Kepez Kaymakamlığı da maddi ve eşya konusunda yardımda bulundu.
"İNSANLIĞIN ÖLMEDİĞİNİ GÖRDÜK"
Tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edilen Cemil Dürgen, yeni evinde kapılarını İHA’ya açtı. Yapılan haber sonrası Türkiye ve yurt dışından yardımların gönderildiğini ifade eden Cemil Dürgen, “Allah vesile olanlardan ve bu haberi verenlerden razı olsun. Bizi perişan halde görünce, İstanbul’dan bir hayırsever ağabeyimiz çıktı, ismini vermedi. Evimizi tuttu, 6 aylık kiramızı verdi. Belediyelerden de Allah razı olsun, onlar da yardımcı oldu” dedi.
KOMŞULARIMIZ EVLERİNİ AÇTI
Yardımlar sonrası çok duygulandığını dile getiren Semire Dürgen ise, “İnsanlığın ölmediğini gördük. Biz gerçekten mağdur olunca bunu gördük. Benim fazla arkadaşlık ortamım yok, misafirliğe falan pek gitmezdim ama mahallenin beni sevdiğini gördüm. Yangın sonrası komşularımız hep evini açtılar. Sizin çekip verdiğiniz haberleri gören bir hayırsever ağabeyimiz, o gün bize ulaştı. Muhtarımız da seferber oldu. Tanımadığımız insanlar, İstanbul’dan olsun, yurt dışından olsun el uzatan insanlar oldu. Haberi yayınladığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Vesile olanlardan Allah razı olsun” diye konuştu.

Antalyalı aile dehşeti yaşadı: Giyecek elbisemiz bile kalmadı
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Yangın, dün saat 21.30 sıralarında Kepez ilçesi, Beşkonaklar Mahallesi, 4402 Sokak'ta Cemil Dürgen'e ait gecekonduda çıktı. İşe gitmek için elektrikli ısıtıcıyı açan Dürgen, eşi Semire ve oğulları Kadir ve Semir Miçooğulları ile birlikte bahçeye çıktı. Bu sırada bir anda alevlerin evlerini sardığını gören aile, kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı. İhbarla adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eşyalarını kurtarmak isteyen Cemil Dürgen, eve girmeye çalıştı. Bir süre sonra gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Alevler 1,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınırken, evde bulunan tüm eşya ve paralar yandı.
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Yangında başı ve ellerinde yanıklar oluşan Cemil Dürgen, olaydan hemen sonra \"İşe gidecektim, elektrikli ısıtıcıyı açmıştım. 5 dakika içerisinde ne oldu, bitti anlayamadım. Her şeyim yandı, hiçbir şey kalmadı. Param, altınım her şey gitti. Ne olacak benim halim?\" diyerek gözyaşı döktü.<br>Cemil Dürgen ve dumandan etkilenen Kadir Miçooğulları, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Semire Dürgen ve diğer oğlu Semir Miçooğulları ise kontrol amaçlı ambulansa alınıp, tedavi edildi. Cemil Dürgen, Kepez Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
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Anne ve çocukları, geceyi sokakta bir sobanın başında geçirdi. 22 yıldır yaşadığı evin kül olduğunu gören Semire Dürgen, dehşeti yaşadıklarını belirterek \"Çay yapmak için su ısıtıcıyı açmıştım, ondan duman çıkıyor sandım. Daha sonra bir baktım içerisi duman dolmuş. Eşimin yanına gidip, ona söyledim. Kapıyı açtığı gibi alevler, yüzüne doğru geldi. O anda içeriden zor çıktı. Alevler, bir anda bütün evi sardı. Kendimizi dışarı zor attık. Ne kurtarabilirsek diye eve girmeye çalıştık. Hiçbir şeyimizi kurtaramadık. Ne varsa hepsi yandı\" diye konuştu.
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Yaşadıklarının adeta korku filmi gibi olduğunu aktaran Semire Dürgen \"Giyecek elbisemiz dahi kalmadı. Geceyi evimizin yanında bulunan sobanın yanında geçirdik. Ne yapacağımızı bilmiyoruz\" dedi. Eşi ve oğlunun maaşlarını yeni aldığını söyleyen Dürgen, \"Eşim içeriye koşup, parayı kurtarmaya çalıştı. Benim de 800 liram vardı, o da yandı. Küçük çocuğun altınları vardı, doğum gününde takılan, onlar da gitti. Eşimin durumu hiç iyi değil, yüzünde ve kollarında yanıklar var\" dedi.<br>Yangında dumandan etkilendiğini söyleyen Kadir Miçooğulları ise \"Ev komple yanmaya başladı. O telaşla hiçbir şey yapamadık. Benim 5 bin liraya yakın birikimim vardı. Yastığın altındaydı ama hepsi yanmış. Şu an 1 kuruşumuz bile yok, mağduruz. Babamın da maaşı yandı, benim de yandı. Üstümdeki kıyafet bile emanet\" ifadelerini kullandı.
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Antalyalı aile dehşeti yaşadı: Giyecek elbisemiz bile kalmadı
Antalya'da gece çıkan yangında evleri küle dönen 4 kişilik aile, tüm para ve eşyalarını kaybetti. Geceyi çocuklarıyla sokakta geçiren Semire Dürgen (44) "Eşim ve oğlum maaşlarını yeni alıp, yastığın altına koymuştu. Ne varsa hepsi yandı. Giyecek elbisemiz dahi kalmadı" dedi.


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