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Eskişehir haberleri: ​Evli çifte dolandırıcılık operasyonu

Evli çifte dolandırıcılık operasyonu: 2 sene boyunca kandırmışlar

Ev, arsa, otomobil, küçükbaş hayvan alımı bahanesiyle senet vererek son 2 yılda çok sayıda kişiyi yaklaşık 3 milyon lira dolandırdıkları öne sürülen çift yakalandı.

Haber Merkezi AA
Polis dolandırıcılık yapan çifti yakaladı
Polis dolandırıcılık yapan çifti yakaladı

Eskişehir'de son 2 yılda ev, arsa, otomobil, küçükbaş hayvan alımı bahanesiyle çok sayıda kişiyi yaklaşık 3 milyon lira dolandırdıkları iddia edilen şüpheli ile eşi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte 2 yıldır yaşanan nitelikli dolandırıcılık olaylarının aydınlatılması için çalışma başlattı.

Ekipler, çok sayıda kişiye senet verip ödemeyerek yaklaşık 3 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen Mahmut Ç. ile eşi Selda Ç'nin Balıkesir'de olduğunu belirledi.

Şüpheliler, Eskişehir ve Balıkesir il emniyet müdürlükleri ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

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