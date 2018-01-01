Evsiz engelliye durakta kurşun

İstanbul-Maltepe’de evsiz engelli vatandaş, durakta kurşunlanarak öldürüldü. Sahil Turgut Özal Bulvarı İDO İskelesi önündeki otobüs durağında bekleyen tekerlekli sandalyedeki yaşlı adam ile Osman G. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Osman G., engelli vatandaşı tabancayla başından vurarak kaçtı. Üzerinden kimlik çıkmayan yaşlı adam ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayetin ardından kaçan şüpheli, olay yerinin yaklaşık 1 kilometre uzağında yakalanarak gözaltına alındı.

SUÇ DOSYASI KABARIK

Şüphelinin üzerinde suç aleti ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Osman G.'nin çok sayıda suçtan arandığı öğrenildi. Yaşlı adamın çevredeki parklarda yaşadığı ortaya çıktı. Engelli vatandaştan geriye tekerlekli sandalyesi, eşyaları ve çay demlemek üzere piknik tüpü üzerine koyduğu çaydanlığı kaldı.