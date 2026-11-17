İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 1 Mart 2024 tarihinde meydana gelen ve 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'nin yaşamını yitirdiği ölümlü trafik kazasının ardından oğlu Timur Cihantimur ile birlikte önce Mısır'a, ardından ABD'ye kaçan Eylem Tok'un yargı sürecinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
ABD'de tutuklu bulunan Tok'un avukatları, Gaziosmanpaşa 33. Asliye Ceza Mahkemesi'ne dilekçe sunarak müvekkilleri hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasını talep etti.
AVUKATLARDAN "NAKDİ TEMİNAT VE ADLİ KONTROL" TALEBİ
Eylem Tok'un avukatları tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, müvekkillerinin Türkiye'ye dönüş işlemlerini başlatacağı ve ABD'deki iade kararına karşı yaptığı istinaf başvurusundan feragat edeceği öne sürüldü.
Duruşmada hazır bulunacağı belirtilen Tok için yakalama kararının kaldırılarak nakdi teminat ve diğer adli kontrol tedbirlerinin uygulanması istendi.
BABA ÖZER ACİ: "HER ŞEYİ PARAYLA HALLETMEYE ÇALIŞIYORLAR"
Eylem Tok cephesinden gelen bu hamle, Oğuz Murat Aci'nin ailesinin sert tepkisine yol açtı. Yaklaşık üç yıldır Tok'a "teslim ol" çağrısı yaptığını hatırlatan baba Özer Aci, girişimin sonuç vermeyeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Devletin üstünlüğünün üstünde bir güç yoktur. Burada Eylem Tok, Adalet Bakanlığı üst makamını hiç sayarak alt makamdan bir ricada bulunuyor. Devletler arası bir yazışma var, teslimat var, kırmızı bülten var. Bunların hepsini göz ardı edip bir mahkemenin böyle bir şey yapacağını ben sanmıyorum."
"Amerika ne zaman iadesine karar verecek? O zaman gelir, mahkemenin huzuruna çıkar. Her şeyi parayla halletmeye çalışıyorlar. Burada da para verilirmiş, teminat yatırılırmış. Türkiye Cumhuriyeti'nde işlerin parayla hallolmadığını hepimiz biliyoruz. Bu iş parayla çözülecek bir şey değildir."
"EYLEM TOK NE ZAMAN EMPATİ KURACAK?"
Mahkeme süreci yaklaştıkça Eylem Tok'un kendine çıkar sağlama çabasına girdiğini söyleyen Özer Aci, insani bir yaklaşım beklediğini dile getirdi. Parayla adaletin sağlanamayacağını vurgulayan Aci, "Eylem Tok ne zaman insani bir davranışta bulunacak, ne zaman empati kuracak? O zaman belki bazı şeylerin düzeleceğine inanıyorum. İnsani davranışta bulunmadığı müddetçe bunların düzeleceğine hiç inanmıyorum" sözleriyle tepkisini sürdürdü.
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