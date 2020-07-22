Eylem'den haber yok: Ekipler harekete geçti, ailesi sevindirici haberi bekliyor

Hayat

Ayasofya için 86 yıllık esaretine 86 bin ilmekli seccade dokundu

Ayasofya’nın müzeden camiye dönüştürülmesi kararının ardından Adıyaman’da Besni İlçe Belediyesinin ‘Dokuyan Eller’ atölyesindeki hale tezgahlarında, Ayasofya Cami için seccade dokundu. Atölyedeki 25 kadının her birinin el emeği ve göz nurunun olduğu ipek seccade 12 günde tamamlandı. Desenleri özel olarak tasarlanan seccadeye, yaklaşık 86 yıldır esaret altındaki Ayasofya Cami için 86 bin ilmek atıldı. Dokuması tamamlanan seccade, kullanıma hazır hale getirilmesi için 19 ayrı işlemden geçirilmek üzere Malatya’ya gönderildi.