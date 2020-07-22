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Gündem Eylemden haber yok Ekipler harekete geçti, ailesi sevindirici haberi bekliyor
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Eylem'den haber yok: Ekipler harekete geçti, ailesi sevindirici haberi bekliyor

Muğla'da kaybolduktan beş gün sonra eski erkek arkadaşı tarafından boğularak öldürüldüğü, cansız bedeni varile koyulup yakıldıktan sonra üstüne beton döküldüğü belirlenen 27 yaşındaki Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili yankılar devam ederken, yeni bir kayıp haberi geldi. İzmir’in Menemen ilçesinden kaçarak annesinin yaşadığı Manisa’ya gelen 16 yaşındaki Eylem Hıdırtepe'den haber alınamıyor.

Haber Merkezi İHA
Eylem Hıdırtepe'nin bulunması için çalışma başlatıldı.
Eylem Hıdırtepe'nin bulunması için çalışma başlatıldı.

Türkiye, vahşice katledilen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in okunu henüz atlatamamışken, endişelendiren bir son dakikahaberi daha geldi.

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Pınar Gültekin'in katili eski sevgilisi çıktı: Bağ evinde boğup, cesedini varille taşımış


  • İzmir’in Menemen ilçesinde babasıyla yaşayan 16 yaşındaki Eylem Hıdırtepe, babasıyla yaşadığı anlaşmazlık sonrası annesinin yanına gitmek istedi.

Pınar Gültekin'in katili evli ve bir kız çocuğu babası çıktı
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Pınar Gültekin'in katili evli ve bir kız çocuğu babası çıktı

Ekipler çalışma başlattı

Annesinin yaşadığı Manisa’ya gelen Eylem Hıdırtepe, en son Manisa’nın Yunusemre ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde görüldü. Dün akşam saat 20.00’den beri kendisinden haber alınamayan Eylem Hıdırtepe’nin bulunması için çalışma başlatıldı. Genç kızın görülmesi halinde haber verilmesini isteyen Eylem’in ailesi, gelecek sevindirici haberi bekliyor.

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