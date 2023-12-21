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Türkiye'nin yüreğini yakan kazada Eymen'in halasına verilen cezanın gerekçesi açıklandı: 'Gördüğü halde durmadı'

2021 yılında İzmir'de gerçekleşen Türkiye'nin konuştuğu kazada 8 yaşındaki yeğeni Kutsal Hazar Eymen Kara'nın ölümüne sebep olan Zerrin Akça hakkında gerekçeli karar açıklandı. Kararda 1 yıl 8 ay hapis cezası alan Akça'nın, Eymen'in kapıyı açtığını görmesine rağmen kapıyı kapatarak yola devam ettiği ve sağ dikiz aynasından kapı koluna tutunarak bir müddet koşan çocuğu görmesine rağmen ciple ilerlediği kaydedildi. Asli kusurulu bulunan Akça'nın gerekli dikkat ve özeni göstermeyerek 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçunu işlediği belirtildi.

11:39 - 21/12/2023 Perşembe
DHA
Arşiv
Arşiv

Türkiye'nin konuştuğu kaza, 1 Ağustos 2021'de Çınarlı Mahallesi Ozan Abay Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin de içinde bulunduğu rezidansın otoparkında meydana geldi. Kutsal Hazar Eymen Kara, halası Zerrin Akça'dan kendisine köpek almasını istedi. Bunun üzerine Akça, yeğeniyle rezidanstaki evine para almaya geldi. İddiaya göre; rezidansın otoparkında Kutsal Hazar Eymen Kara, halası Zerrin Akça'nın kullandığı cipten indi. Bir süre sonra Akça, cipi hareket ettirdi.


Aracın altında kalarak can vermişti


Küçük Eymen, bir süre yanında koştuğu aracın altında kalıp, yaşamını yitirdi. O anlar, otoparkın güvenlik kameralarına yansıdı. Gözaltına alınan Zerrin Akça ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturmanın ardından Zerrin Akça hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle İzmir 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın kasım ayında görülen duruşmasında, karar çıktı.



4 yıl hapis cezasına indirim


Hakim, Akça'ya 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan önce 4 yıl hapis cezası verdi. Daha sonra Eymen'in halası olan Akça'nın kişisel ve ailevi durumu bakımından mağdur olduğu anlaşıldığına hükmedip, bu cezasında yarı oranda indirim yaptı, 2 yıla indirdi. Sanık Akça'nın suç sonrası tutum ve davranışlarını 'takdiri indirim' sebebi olduğuna karar veren hakim, cezayı 1 yıl 8 ay hapse çevirdi. Hakim, sanığın geçmişi, sabıka durumu, suç işleme hususundaki eğilimi dikkate alındığında cezasının ertelenmesi halinde ileride suç işlemekten çekineceği yönünde olumlu kanaat oluşmadığından verilen cezanın ertelenmesine ve para cezasına çevrilmesine yer olmadığına da hükmetti. Akça'nın 1 yıl 8 ay boyunca sürücü belgesinin geri alınmasına da karar verildi.



"Sağ dikiz aynasından görülebilirdi'


Mahkeme gerekçeli kararını da açıkladı. Kararda Akça'nın otopark içi yolda durakladığı, bu sırada aracın sağ ön yolcu koltuğundaki yeğeni Kutsal Hazar Eymen Kara'nın araçtan indiği belirtildi. Daha sonra Akça'nın, Eymen indikten sonra aracın ön kapısını kapatıp, harekete geçtiği, aracın sağ tarafındaki kapı koluna tutunur şekilde olay tarihinde 8 yaşında olan Kutsal'ın, araca yakın olacak şekilde koşar vaziyette sürücünün gitmemesi için bir müddet koştuğuna vurgu yapıldı. Eymen'in sağ dikiz aynasından şoför tarafından rahatlıkla görülebileceği, sağ ayna hizasından koştuğunun sabit olduğunun altı çizildi. Olayın devamında Eymen'in yolda bulunan ve araçların hız kesici tümseği olarak kullanılan yoldaki çıkıntıya takılarak dengesini kaybettiği ve aracın altında kaldığı kararda yer aldı.



'Asli' kusurlu bulundu


Akça'nın araç kullandığı sırada usul ve kaidelere riayet etmede gerekli dikkat ve özeni göstermediği, alınan raporlar ve keşif raporları neticesinde 'asli' derecede kusurlu bulunduğuna vurgu yapıldı. Eymen'in sağ ön kapıyı açmasının sanık tarafından görülmesine rağmen kapıyı kapatarak yola devam etmesi ve yine sağ dikiz aynasından kapı koluna tutunarak bir müddet koşan yeğenini görmesine rağmen araçla ilerlediği kararda yer aldı. Meydana gelen olayda Akça'nın her ne kadar çocuğun ölümünü istemese de gerekli dikkat ve özeni göstermeyerek 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçunu işlediğine kanaat getirildiği belirtildi. Sanığın, Eymen'in halası olması, olay sonrası kişisel ve ailevi durumu bakımından mağdur olduğu gerekçesiyle de cezasında indirim yapıldığı kararda yer aldı.





#Eymen Kara
#Hala
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#Zerrin Akça
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