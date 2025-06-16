Eyüpsultan Belediyesi'nde işçi yemeğine yüzde 850 zam

Geçtiğimiz yıl 31 Mart'ta düzenlenen yerel seçimlerde CHP’ye geçen Eyüpsultan Belediyesi’nde yaşanan ekonomik kriz derinleşti. Belediye, bu kez personel yemek ücretlerine astronomik bir zam yaptı. Günlük yemek ücreti 18 Haziran itibarıyla 20 TL’den 190 TL’ye yükseltilecek.
Belediye çalışanları alınan bu karara büyük tepki gösterirken, memur yemek bedeli 62 TL, misafir yemek bedeli ise 235 TL olarak belirlendi.
Yemekten Kâr Hedefi Mi?
CHP’li Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen döneminde alınan bu karar, belediyenin personel yemeğini adeta bir gelir kapısı olarak gördüğü yorumlarına neden oldu.
Maaş Krizi Sürüyor
Öte yandan Eyüpsultan Belediyesi, mali krizle gündemden düşmüyor.
Geçtiğimiz Mart ayında tarihinde ilk kez memur maaşlarını gününde ödeyemeyen belediye, Haziran ortasında da maaşların tamamını yatıramayacağını duyurdu.
Belediye Lüks Etkinlikte, Personel Geçim Derdinde
Yeni yönetim döneminde, Eyüpsultan’ın kültürel dokusuyla uyuşmayan yüksek bütçeli konserler, lüks harcamalar ve şeffaf olmayan ihaleler kamuoyunun tepkisini çekmişti.
Özellikle belediyenin personel maaşını ödeyemezken etkinlik ve tanıtım kalemlerinde israfa kaçan uygulamalar tercih etmesi, kriz yönetiminin değil algı yönetiminin öne çıkarıldığını düşündürüyor.