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Eyüpsultan Belediyesi'nde işçi yemeğine yüzde 850 zam

Eyüpsultan Belediyesi'nde işçi yemeğine yüzde 850 zam

22:2916/06/2025, Pazartesi
G: 16/06/2025, Pazartesi
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İşçi yemeğine yüzde 850 zam uygulanan yeni yemek tarifesi...
İşçi yemeğine yüzde 850 zam uygulanan yeni yemek tarifesi...

Geçtiğimiz yıl 31 Mart'ta düzenlenen yerel seçimlerde CHP’ye geçen Eyüpsultan Belediyesi’nde yaşanan ekonomik kriz derinleşti. Belediye, bu kez personel yemek ücretlerine astronomik bir zam yaptı. Günlük yemek ücreti 18 Haziran itibarıyla 20 TL’den 190 TL’ye yükseltilecek.

Belediyeye bağlı aşevinde hazırlanan ve işçilere sunulan günlük yemek ücreti
18 Haziran itibarıyla 20 TL’den 190 TL’ye yükseltiliyor.
Bu artış, yüzde 850’yi aşan bir zam anlamına geliyor.

Belediye çalışanları alınan bu karara büyük tepki gösterirken, memur yemek bedeli 62 TL, misafir yemek bedeli ise 235 TL olarak belirlendi.

Yemekten Kâr Hedefi Mi?

CHP’li Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen döneminde alınan bu karar, belediyenin personel yemeğini adeta bir gelir kapısı olarak gördüğü yorumlarına neden oldu.

Maaş Krizi Sürüyor

Öte yandan Eyüpsultan Belediyesi, mali krizle gündemden düşmüyor.

Geçtiğimiz Mart ayında tarihinde ilk kez memur maaşlarını gününde ödeyemeyen belediye, Haziran ortasında da maaşların tamamını yatıramayacağını duyurdu.

Personellere gönderilen SMS'te, sadece 30 bin TL’ye kadar olan kısmın ödeneceği, kalan tutarın “daha sonra” yatırılacağı belirtildi.

Belediye Lüks Etkinlikte, Personel Geçim Derdinde

Yeni yönetim döneminde, Eyüpsultan’ın kültürel dokusuyla uyuşmayan yüksek bütçeli konserler, lüks harcamalar ve şeffaf olmayan ihaleler kamuoyunun tepkisini çekmişti.

Özellikle belediyenin personel maaşını ödeyemezken etkinlik ve tanıtım kalemlerinde israfa kaçan uygulamalar tercih etmesi, kriz yönetiminin değil algı yönetiminin öne çıkarıldığını düşündürüyor.




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