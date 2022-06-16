Gündem Eyüpsultan Belediyesinden çölyak hastalarına glütensiz kahvaltı
İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesinden çölyak hastalarına glütensiz kahvaltı

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in ev sahipliğinde Alibeyköy’de bulunan Osmanlı Parkı’nda çölyak hastalarına özel kahvaltı programı düzenlendi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Eyüpsultan Belediyesinden çölyak hastalarına glütensiz kahvaltı
ahvaltı programına Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, İstanbul Avrupa Yakası Çölyak Derneği Başkanı Cemalettin Kaşıkçı ve Çölyak hastaları katıldı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in ev sahipliğinde Alibeyköy’de bulunan Osmanlı Parkı’nda çölyak hastalarına özel kahvaltı programı düzenlendi. Kahvaltı programına Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, İstanbul Avrupa Yakası Çölyak Derneği Başkanı Cemalettin Kaşıkçı ve Çölyak hastaları katıldı. Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda insan sağlığını önceleyen projelere imza atan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, çölyak rahatsızlığı olan vatandaşları unutmadı.

Onlar için glütensiz ürünlerin yer aldığı özel kahvaltı programı yapıldı. Özel beslenme diyetine sahip çölyak hastaları için toplumda farkındalık oluşturmak için bu etkinliği gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Köken belirlenen çölyak hastalarına da 3 ayda bir olmak üzere pahalı ve ulaşılması zor glütensiz besin yardımı yapıldığını söyledi.

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